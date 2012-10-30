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Politika

AKP'li Çelik: Örgüt, açlık grevinden vazgeçenleri intihara zorluyor

Çelik, 'Açlık grevlerindeki herkesin canı millete, devlete emanettir, kimseye zarar gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz' dedi

30 Ekim 2012 20:50

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, cezaevlerindeki PKK'lı ve KCK'lı tutuklu ve hükümlüler ile BDP ve Demokratik Toplum Kongresi üyelerinin sürdürdüğü açlık grevleriyle ilgili konuştu. Çelik, 'açlık grevlerinin bir ahlak sınavı olduğunu, açlık grevlerini teşvik ederek, başkalarının canları üzerinden siyaset yapanların, insanlık ahlakının zıddında durduklarını' söyledi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Okul yakarak, çocukların okula gitmesini engelleyerek hak arama mücadelesi yapılmaz. Bu siyasi ahlaksızlıktır. Siyasi köleliktir. Açlık grevlerindeki herkesin canı millete, devlete 'emanettir'. Kimseye zarar gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Açlık grevlerinin son bulması için azami gayret gösteriyoruz. Hiçbir canın acımasına gönlümüz razı olmaz. Açlık grevlerini teşvik ederek siyaset yapanlar ise cinayete teşebbüs ediyorlar. Açlık grevlerini tahrik edenler, kan siyaseti yapıyorlar. Örgüt, açlık grevinden vazgeçenleri şimdi de intihara zorluyor. Cezaevinden ceset çıkarmaktan başka amaçları yok. Ceset siyaseti yapıyorlar. Biz yaşatmaya çalışıyoruz, bunu yaparken, 'öldürmeye' çalışanlarla da mücadele ediyoruz. Ahlak sınavıdır bu. Açlık grevlerini teşvik ederek, başkalarının canları üzerinden siyaset yapanlar, insanlık ahlakının zıddında duruyorlar."

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