AKP'li Çelik: ABD ile net bir fikir ayrılığı var ama ilişkilerimizi bozmaz

AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail ile Hamas arasında yürütülen ateşkes görüşmeler sırasında ABD Başkanı Barack Obama'nın İsrail'i destekler nitelikteki açıklaması için "Net bir fikir ayrılığı var. Ama Obama ile hükümetimiz arasındaki ilişkinin kimyasının ya da dinamiklerinin bozulması şeklinde bir başlangıcı olarak okumak doğru olmaz. En azından şu an için böyle bir durum yok" dedi.

Hürriyet gazetesinden Cansu Çamlıbel, AKP'li Ömer Çelik'le konuştu.

Ömer Çelik'in yaptığı açıklamalardan bazı bölümler şöyle:

"Mısır, Türkiye’nin içinde olmasını istiyordu. Hamas da bunu olmazsa olmaz olarak görüyordu. Obama tarafı zaten Türkiye olmadan Hamas’ın ikna edilemeyeceğini bildiğinden çok boyutlu bir durum vardı. Başbakanımız bu tabloyu gördükten sonra müzakereler için kalmamızı istedi."



'Türkiye'nin tezi tahakkuk etti'



"Ortadoğu dörtlüsü (Quartet- BM, AB, ABD, Rusya) artık bu ateşkesle altılı olmuştur. Mısır ve Türkiye fiilen o dörtlünün parçası haline gelmiştir. Gazze üzerindeki ağır ablukanın kaldırılması sağlanmıştır, bu kısmen hayata geçecek. Türkiye öteden beri Hamas’ın meşru bir muhatap kabul edilmesini istiyordu, gelinen noktada bu olmuştur. Bir de, bölge ülkelerinin İsrail saldırganlığına karşı kurumsal bir ses vermiştir. Mısır mı, Türkiye mi başrol oynadı boş bir tartışmadır. Türkiye’nin tezi tahakkuk etmiştir."



'İsrail dolaylı yollardan Türkiye'ye mesaj gönderdi'



"İsrail’in dolaylı yollardan Türkiye’ye gönderdiği mesajlar İsrail ile Türkiye’nin masanın etrafında olması, ihtilaf ortaya çıkan konularda Türkiye’nin siyaset üretme kapasitesine başvurulması gerektiğini ifade etmiş oldu. Bir temas arayışı sözkonusu olacaksa bu İsrail tarafından gelmektedir."



'İran, Şiileri kavganın parçası haline getiriyor'



"İran aslında masanın bir tarafında var. Gazze’deki İslami Cihad İran’la ilişkilendirilme kapasitesi olan ve İsrail’e karşı füze saldırılarında da aktif bir örgüt. Suriye meselesi geçmişteki ittifakların hepsini yatay kesti. Ama Hamas Suriye’den ayrıldıktan sonra İran karşı bir pozisyon aldı. Şii ekseni meselesi maalesef İran ne derse onun arkasında duran bir şekilde konsolide edilmiş durumda. Bu da bizatihi İran’ın yönlendirdiği grupların Suriye’de, Mısır’da, başka yerlerde halkla karşı karşıya gelmesini doğuruyor. Irak’ta da aslında ortaya çıkan tablo bu. Maliki Sünnilerle, Araplarla, Kürtlerle kavgalı. Böyle birisinin desteklenmesi Şii grupları doğrudan Araplarla, Kürtlerle kavganın parçası haline getiriyor. Niye? İran arkasında diye."



'ABD ile net bir fikir ayrılığı var'



"Başbakanımız daha önce Obama’ya ‘iki devletli bir çözümü savunuyordunuz ama şimdi bunu erteliyorsunuz’ dedi. İsrail’in bu saldırganlığı karşısında hiç Gazze’yi zikretmeden ‘İsrail’in savunma hakkı vardır’ diye bir açıklama herhalde Obama yönetiminde bir ilktir. Orada daha önemli olan bir şey var. Obama’nın ateşkes olmazsa iki devletli çözümün yürürlükten kalkacağı şeklindeki mesajı aslında iki devletli çözümü destekleyen ülkelerin İsrail’in bu saldırısına ses çıkartmaması mesajıdır bu. Eleştirel tutum almayın demektir. Eh buna karşı bir şey söylenmemesi mümkün değil. Bu tablonun fikir ayrılığı üzerinden yeni bir dönem diye okunması doğru değil. Net bir fikir ayrılığı var. Ama Obama ile hükümetimiz arasındaki ilişkinin kimyasının ya da dinamiklerinin bozulması şeklinde bir başlangıcı olarak okumak doğru olmaz. En azından şu an için böyle bir durum yok."