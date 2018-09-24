AKP'li Çavuşoğlu: Üzerimize yeşil dolarlardan mermilerle saldırıyorlar

AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin tarihinin en güçlü dönemini yaşadığını belirterek "El Bab, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünya gördü. Şimdi de üzerimize yeşil dolarlardan yaptıkları mermilerle saldırıyorlar" dedi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Süleyman Şah Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaöğretim Öğrenci Yurdu'nun binasının açılış töreninde konuşan AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın alt ve üst yapı eksikliklerinin bir birer tamamlandığını belirterek "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda efsane olan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Onun gücü ve iradesi sayesinde hem ülkemizin tüm eksiklerini gideriyoruz hem de dünyaya Türk’ün gücünü gösteriyoruz. El Bab, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünya gördü. İşte şimdi de üzerimize yeşil dolarlardan yaptıkları mermilerle saldırıyorlar. Bilinsin ki Türkiye, tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Bundan sonra daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)