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AKP'li Canikli: Suriye halkı ve devleti ilişkileri geliştireceğiz

"Özellikle Suriye'yle ilişkilerde önümüzdeki günlerde ekonomik aktivitelerimizi artırma imkanı olacak"

Erdoğan ile Esad, Suriye iç savaşının başlamasından (2011) önce iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmişti

20 Ağustos 2016 01:42

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli önümüzdeki günlerde Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi imkanının olacağını, bu ilişkinin Suriye halkı ve devleti ile gerçekleşeceğini söyledi. Canikli Reuters'e verdiği söyleşide, "Suriye ve Irak ticaretimiz son dönemlerde geriledi. Özellikle Suriye'yle ilişkilerde önümüzdeki günlerde ekonomik aktivitelerimizi artırma imkanı olacak. İlişkilerin geliştirilmesi politikası Suriye ile de realize edilecek. Bu ilişki Suriye halkı ve devleti ile olacak" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım salı günü AKP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Rusya ve İsrail'le sorunları çözdükleri gibi, Suriye ve Irak'la yaşanan sorunları da çözeceklerini belirterek, bu konularda önümüzdeki aylarda kayda değer bir gelişmenin yaşanacağından emin olduğunu vurgulamıştı.

Türkiye-Rusya ekonomik restorasyon sürecinin de beklenenden süratli olacağını belirten Canikli, "Rusya ile finans da dahil bütün alanlarda ilişkimiz gelişecek" dedi.

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