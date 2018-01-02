AKP'li Çamlı'dan Abdullah Gül'e 'frak'lı gönderme: Ölürdüm de giremezdim komik İngiliz kıyafetine..

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 696 sayılı KHK'da yer alan getirilen 'siviller cezasızlık' maddesine yönelik eleştirilerinin ardından başlayan tartışmaya AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da dahil oldu.

Çamlı sosyal medya hesabı üzerinden Gül'ün frak giymiş olduğu fotoğrafı paylaşarak, "Dağına göre kar veriyor adına kurban olduğum Rabbim, ya beni o zaman Cumhurbaşkanı yapsaydı, vaziyeti idare edeyim felan diyemez Ölürdüm de giremezdim şu komik İngiliz kıyafetine..!” dedi.

'Yeliz' tartışması

Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Periscope yayını yapan "@yelizadeley" isimli hesabın Çamlı tarafından kullandığı iddia edilmişti. Görüşmelerin ilerleyen saatlerinde CHP'li vekiller bir süre 'Yeliz'i aramıştı.

Gül ve AKP arasında KHK gerilimi

11. Cumhurbaşkanı Gül, Twitter'da "696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum” paylaşımında bulmuştu.

Bülent Arınç'tan 'retweet desteği'

Gül'ün bu paylaşımını kendi takipçilerine aktaran bini aşkın sosyal medya kullanıcısı arasında, AKP kurucularından Bülent Arınç da vardı. Bu nedenle Erdoğan'ın Gül için kullandığı "Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir" ifadesinin odağında, Arınç'ın da olduğu yorumları yapıldı.

Afrika gezisinden dönüşte uçakta gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son KHK’daki sivillere yönelik düzenleme tartışma yarattı. Gül de hukuken muğlak bulduğunu söyledi. Değişiklik olacak mı?” diye sorulması üzerine şun cevabı vermişti: "Bundan önce de bu ifadenin yer aldığı dört ayrı KHK düzenlemesi yapıldı. Onların hiçbirine dair bugüne kadar kimse ses çıkarmadı. Şimdi bu son KHK’yı birileri köpürtmeye başladı. Oysa dediğim gibi, bu sadece 15 Temmuz’u kapsayan bir olaydır. Bunun dışında hiçbir şey söz konusu değil. Geçmiş cumhurbaşkanımızın da bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Kastamonu AKP İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada isim vermeden "Ya biz bir yolda beraber aynı dava arkadaşı değil miyiz, gönüldaş değil miyiz, nasıl oluyor da bir anda affedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz, nasıl olur. Özellikle CHP'nin bazı milletvekilleri haysiyet çizgisinin dışına taşan sözlerle güya hükümete, ama asıl halkımıza terbiyesizlik yapmaya başladı. Milletimizi hedef alan saldırılara tahammül etmemiz mümkün olamaz. Darbe teşebbüsü tarihimizin en ahlaksız girişimiydi, bastırma tarzı ise en ilkeli en gururlu en onur verici hadisesidir. Biz böyle bir milletin evladı olmaktan şeref duyuyoruz. Yapılacak iş gayet basittir, ilgili yerlere bu görüşler iletilir, tartışılır ve gereği yapılır. Bunun yerine CHP ve birtakım terör örgütlerinin hakaret için açtıkları yoldan gitmenin adı olsa olsa fırsatçılıktır. Birilerinin zil takıp oynamasına vesile oldukları için yazıklar olsun. Onlar oynuyorsa herhalde iyi yolda değilsiniz" şeklinde konuştu.

AKP Grup Başkanvekili: Rahatsız olması üzücü

Gül'ün paylaşımlarına AKP kanadında ilk tepki gösteren isim, Grup Başkanvekili Bülent Turan oldu. Turan, "Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun" dedi.

AKP Sözcüsü'nden Gül yorumu: AK Partili olduğunu düşündüğümüz...

Cuma günü gerçekleştirilen MKYK toplantısından sonra basına açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Mahir Ünal da "Eski Cumhurbaşkanımız sayın Abdullah Gül, Ak Parti’de milletvekilliği, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış ve AK Parti’li olduğunu düşündüğümüz bir kişidir, dolayısıyla bizim bir ilkemiz vardır. Dostlarımızın bizimle medya üzerinden konuşmasını doğru bulmayız ve bu bizi üzer. Eğer gördükleri bir eksiklik varsa, biz işlerimizi istişareyle yaparız, dolayısıyla istişare ederiz. Cumhurbaşkanımızın "üzüldüm" ifadesinin nedeni budur. Eksik gördüğü bir şey varsa, cumhurbaşkanı ve başbakanımızla istişare edebilecekken medya üzerinden konuşuyor olması üzücüdür. Bir ahlak olarak AK Partili olmak birbiriyle medya üzerinden konuşmamaktır. İstişare ile yürütmektir. Cumhurbaşkanımızın da Abdullah Gül’le bir teması olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Şamil Tayyar: Gül, 2019'un provasını yapıyor!

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Gül'ün bu paylaşımlarına tepki gösterdi; 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için "prova" yaptığını iddia etmişti. Tayyar, sözlerine "Muhaliflerle arasında paydaşlık oluşturmaya, AK Parti ile arasındaki mesafeyi açmaya çalışıyor. Ne yapsa nafile" diye devam etti.

Abdullah Gül'den yanıt

Erdoğan'ın "Yazıklar olsun" sözlerinin ardından Abdulah Gül, 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin twitter hesabından açıklamada bulundu.

Gül açıklamasında "Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, haraket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim" dedi.