AKP'li Burhaniye Belediyesi'nde akaryakıt ihalesini, son üç yıldır aynı firma kazanıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinin AKP’li Belediyesi’nin yaptığı usulsüzlük, Sayıştay’ın denetimine takıldı. Söz konusu belediyeye ilişkin olarak 2017 yılı denetim raporundaki en çarpıcı detay, akaryakıt alımı ihalesinde yer alan maddeler oldu. İhale şartnamesinde rekabeti engelleyici maddeler nedeniyle, akaryakıt alımı son üç yıldır aynı firmadan sağlandı. Başka bir firma, ihaleye bile katılamadı.

Birgün'de Uğur Şahin imzasıyla yayımlanan habere göre AKP’li belediye, geçen yıl, 20 bin litre benzin ve 350 bin litre motorin almak için ihale yaptı.

Şartnamede akaryakıtın teslim edileceği yerin belediye mücavir alan sınırları içerisindeki akaryakıt istasyonu olacağı belirtildi. Üstüne ihaleye girmek isteyenlerin ilçe sınırlarında akaryakıt istasyonuna sahip olması şartı getirildi. Teknik şartnamede ise, motorinin makine ikmal biriminin şantiyedeki deposuna, benzinin ise akaryakıt istasyonunda araçların doğrudan deposuna teslim edileceği kaydedildi. Akaryakıtın teslim edilmesinin ardından en geç 150 gün içinde de ödeme yapılacağı hüküm altına alındı. Ancak ödeme, ortalama 30 gün içinde yapıldı.

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