AKP'li Burhan Kuzu'dan seçmene: AK Parti'ye oy verin, kızmış olabilirsiniz, aramızda hallederiz!

AKP İstanbul Milletvekilli ve Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, seçmene "Bazı konularda bize kızmış olabilirsiniz,ancak bunları aramızda hallederiz" dedi.

7 Haziran'da herkesi AKP'ye oy vermeye davet eden Kuzu, Twitter'dan şunları yazdı:

"Aziz Milletim,7 Haziran gün tam da Ak Partiye oy verme günüdür. Bazı konularda bize kızmış olabilirsiniz,ancak bunları aramızda hallederiz."