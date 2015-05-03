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AKP'li Burhan Kuzu'dan seçmene: AK Parti'ye oy verin, kızmış olabilirsiniz, aramızda hallederiz!

'7 Haziran tam da AK Parti'ye oy verme günüdür'

03 Mayıs 2015 04:38

AKP İstanbul Milletvekilli ve Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, seçmene "Bazı konularda bize kızmış olabilirsiniz,ancak bunları aramızda hallederiz" dedi.

7 Haziran'da herkesi AKP'ye oy vermeye davet eden Kuzu, Twitter'dan şunları yazdı:

"Aziz Milletim,7 Haziran gün tam da Ak Partiye oy verme günüdür. Bazı konularda bize kızmış olabilirsiniz,ancak bunları aramızda hallederiz."

 

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