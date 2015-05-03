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AKP'li Burhan Kuzu'dan seçmene: AK Parti'ye oy verin, kızmış olabilirsiniz, aramızda hallederiz!
'7 Haziran tam da AK Parti'ye oy verme günüdür'
AKP İstanbul Milletvekilli ve Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, seçmene "Bazı konularda bize kızmış olabilirsiniz,ancak bunları aramızda hallederiz" dedi.
7 Haziran'da herkesi AKP'ye oy vermeye davet eden Kuzu, Twitter'dan şunları yazdı:
"Aziz Milletim,7 Haziran gün tam da Ak Partiye oy verme günüdür. Bazı konularda bize kızmış olabilirsiniz,ancak bunları aramızda hallederiz."
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