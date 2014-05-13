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AKP'li Bozkır'dan nefret söylemi

AKP milletvekili Bozkır, Twitter'dan Eurovision'u kazanan Avusturyalı trans şarkıcının fotoğrafını paylaşarak 'İyi ki katılmamışız' dedi

13 Mayıs 2014 03:08

AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Eurovision 2014’ü kazanan Avusturyalı şarkıcı Conchita Wurst’un kazanmasına yönelik bir tweet atarak “Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Avusturyalı'ya baktıkça, iyi ki bu yarışmaya artık katılmıyoruz diyorum” yazdı ve Conchita Wurst’un fotoğrafını tweet’ledi. Sosyal medyada tepki alan Bozkır birkaç saat sonra tweet'ini sildi.

Radikal gazetesinden Elif İnce ve Ata Uncu’nun haberine göre, LGBTİ derneği LAMBDA’nın avukatı Fırat Söyle “Açıkça nefret söylemidir, nefret suçu işlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 216/2'nci maddesine göre suçtur, bu maddeye göre halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Şahıs hakkında manevi tazminat davası açılabilir, AİHM önüne gidebilecek bir söylemdir” dedi.

Türkiye medyasında trans olarak tanımlansa da trans olmadığını, bir sahne kişiliği yarattığını söyleyen Conchita Wurst, başından beri Eurovision’un ilgi odaklarından biri oldu. Dün Kopenhag’da gerçekleştirilen Eurovision’da yer alan ülkelerden Belarus, Rusya ve Ermenistan Conchita’ya yarışmadan çekilme çağrısında bulundu. Buna karşın Wurst, Rus izleyicilerin kısa mesaj yoluyla en fazla destek verdiği üçüncü isim olmayı başardı.

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