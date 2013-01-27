AKP'li Bozdağ: İyi ki millet solculara itimat etmiyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Isparta'da işadamlarına hitaben yaptığı konuşmada "İyi ki millet bu solculara itimat etmiyor. İtibar etseydi, 1970 model Fordlara, millet Mercedes niyetine binmeye devam ederdi" diye konuştu.

Bozdağ, Isparta ziyareti kapsamında Ispartalı işadamlarıyla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Bozdağ, ülkenin iktidara geldikleri 2002 yılı öncesiyle kıyaslanamayacağını belirtti.

"Türkiye'nin bugünlere kolay gelmediğini, engelleri direnç göstererek aştığını" dile getiren Bozdağ, özetle şunları söyledi:

"Renkli televizyon ilk çıktığında hükümete yönelik eleştiriler yapıldı. O zaman solcular meydanda. 'Renkli televizyonlara Türkiye'nin ihtiyacı mı var, millet aç sefil' dediler.

Bilgisayar gelecek, Türkiye'de sendikalar ayaklandı, koca koca isimler, hani önünde 'prof. dr.' olan insanlar. İleri görecekler, ideolojiden daha bir metre önünü göremiyorlar. Onlar da çıktılar, eleştirdiler.

Dünya bilgisayarı kullanıyor, Türkiye ise 80'li yılların ikinci yarısından sonra bu konuda adımlar atıyor. Türkiye'nin ileri geçinen gericileri meydanda.

Ülkemizde bazı partiler var, her yeni adım atıldığında 'ülke bölünecek' diyorlar. Bunların kehaneti tutsaydı, ortada Türkiye kalmazdı. Paramparça olurdu Türkiye.

İşte biz bu adımları attığımızda Türkiye, bambaşka noktalara geliyor. İyi ki millet bu solculara itimat etmiyor. İtibar etseydi, 1970 model Fordlara, millet Mercedes niyetine binmeye devam ederdi. Allah razı olsun ki onlara imkan vermediniz.

Çünkü adamların zihniyeti ortada. Her yeniliğe karşılar, yenilik yapanlara 'mürteci' diye damga vuruyorlar. Türkiye'ye bakın hangi yenilik varsa bunlar eylem yaparlar. Onun için de biz diyoruz ki 'Türkiye'yi geleceğe götürecekse millet götürecektir.'

Türkiye yıllardır özelleştirmesini yapamadı. Rusya bile özelleştirmesini bitirdi. Komünistler bütün özelleştirmesini yaptı, Komünizme karşı olan Türkiye hala yapamadı."