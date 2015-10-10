AKP'li Boynukalın'ın paylaştığı fotoğrafta Davutoğlu'nun yanına oturduğu kişi Fatih Saraç'ın babasıymış

Hürriyet gazetesine yönelik baskında yaptığı "Seni başkan yaptıracağız" konuşmasıyla tepki çeken AKP milletvikili Abdurrahim Boynukalın’ın Twitter adresinden yayımladığı Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanında oturduğu kişinin Nakşibendi tarikatından “Ali Çiçek Hoca” olarak bilinen Emin Saraç olduğu ortaya çıktı. Emin Saraç, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın Fas’tan telefonla arayarak uyardığı ve kamuoyunda “Alo Fatih” olarak bilinen eski Habertürk Yönetim Kurulu Başkanvekili Fatih Saraç’ın da babası. İntikam fotosuyla ilgili ulaşmaya Saraç ailesinden herhangi bir yorum gelmedi.

Başbakan Davutoğlu’nun Fatih’te evinde ziyaret ederek yanına oturduğu hocası ile olan fotoğraflarının AKP’den aday gösterilmeyen Abdurrahim Boynukalın tarafından yayımlanmasının ardından gözler hocanın kim olduğuna çevirildi.

Daha öncede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın evinde ziyaret ederek elini öptüğü kişinin Emin Saraç olduğu ortaya çıktı. Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba köyünde doğan Saraç, İmam Şafii ve İmam Mâlik’in tavsiyeleri üzerine doğum tarihini söylemekten kaçınıyor.

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre, Nakşibendi tarikatından Müderris Üzeyir Efendi’nin torunu da olan Emin Saraç, ilk icazetnamesini Süleyman Efendi’den alarak 1950’den sonra Mısır’a, kendi deyimiyle “İlim hicreti” için gitti. Burada, M. Zahidü’l Kevseri’nin yanına giden Emin Saraç, Ezher Üniversitesi’nin lise bölümüne kaydoldu. Saraç, yine aynı okulun Külliyetü’ş Şeria bölümüne sınavla kabul edildi. “Kadılık Yüksek Lisansı”nda bir sene okuduktan sonra Kral Faruk’un ardından başa geçen Abdunnasır’ın baskıları sonucu Türkiye’ye döndü. Muhammed Zahidü’l Kevseri Hindistan- Pakistan hocaları ile sürekli irtibat halinde olan Saraç, 1958 yılında kardeşi Osman ile birlikte İstanbul’a döndü.

Saraç'ın ismi tapelerde

Emin Saraç’ın oğlu Fatih Saraç’ın ismi 17 Aralık soruşturmasında geçerken, kamuoyunda dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın Fas’tan araması ile tanındı. Ortaya çıkan ses kayıtlarında Habertürk’ü arayan Erdoğan, Fatih Saraç’tan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerinin altyazıdan (KJ) çıkarılmasını istemişti. Başbakan, “Ya anladım diyorsunuz da işte hayret ya, bunlara ne gerek var” diyor.

Söz konusu haber, Bahçeli’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında söylediği “Cumhurbaşkanı’nın birinci görevi görüşmeler yapmak değil, bu görüşmeler dışında durumu düzeltmektir” sözleriyle ilgiliydi. Konuşmanın ardından Saraç “Şimdi yapıyorum efendim” karşılığını verdikten sonra kanalda o dönem genel yayın koordinatörlüğü yapan Abdullah Kılıç’ı aramış ve Kılıç da “Tamam hemen abi hemen kaldırıyoruz” yanıtını vermişti.

Oğlu YÖK Başkanı

Döndükten 6 gün sonra İstanbul İmam Hatip Lisesi müdürünün daveti ile 1960 ihtilaline kadar bu okulda hocalık yaptı. Hocası Ali Haydar Efendi’nin tavassutuyla Eminönü Müftüsü Ali Yekta Efendi’nin kızı ile evlenen Emin Saraç’ın diğer oğlu ise YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç.