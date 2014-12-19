AKP'li Beşir Atalay'dan torpil listesi yorumu: CHP'nin bu konu üstünde durması yanlış

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay, CHP'nin kurduğu ihbar hattından umut beklemesinin yanlış olduğunu ileri sürdü.

Beşir Atalay, basın toplantısı düzenledi. Atalay'ın konuşmalarından satır başları:

14 Aralık operasyonuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Atalay, "Bu bir basın suçu değil, gözaltına alınanlar basın suçundan, düşünce suçundan dolayı gözaltına alınmış değil. Bir propaganda. Bu tamamen çok değişik kesimlerden insanların dahil edildiği farklı bir suç. Bir grup vatandaş, bir kumpasla uzun süre gözaltında kalmış. Bu kumpas iddiasını bir şikayetle savcılığa iletiyorlar. Savcılık araştırıyor, verileri topluyor, ondan sonra bu gözaltı yapılıyor. Hangi isimle, kimlerin burada. Bir insan hakkı ihlali var. Vatandaş şikayet ediyor. Bunun hükümetle, partiyle ilgisi yok. Bunun içinde sadece birkaç gazeteci var, diğerleri polisler. Bunun emniyet boyutu, polis boyutu var. Basın aracılığıyla suç işlenmesi gibi bir imtiyaz, özgürlük yok. Adaletin yerini bulması esastır. Yargının vereceği kararı bekliyoruz" dedi.

Atalay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya çıkarttığı torpil listesine yönelik olarak da "Sürekli torpil konusu üstünde duruyorlar. Muhalefet partisi keşke ülkemizin geleceğiyle ilgili konular hakkında dursa. Vatandaşa ihbat hattı filan kurarak onlardan umut beslemek bunlar yanlış. Bu konulara biz artık girmiyoruz" diye konuştu.

'Demirtaş'ın bilgi ve belgesi varsa şikayet etmesi lazım'

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ’Beni de dinliyorlar’ açıklamalarının sorulması üzerine Atalay, "Sayın Demirtaş’ın o konuda bilgi ve belgesi varsa şikayet etmesi lazım. Hükümet olarak dinlemelerle ilgili önemli tedbirler aldık. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılıyor gibi düzenlemeler getirildi. Hele yasal olmayan dinlemelere karşı cezalar artırıldı. Bu konularda benim söyleyeceğim bir şey yok. O konuda endişeleri varsa onları yasal yollarla bildirmeleri gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Atalay, 4 bakanla ilgili kurulan Soruşturma Komisyonu’na ilişkin soruya, "Neticede dinliyorlar. Orada bir komisyon var. Soruşturma komisyonları TBMM’de çok önemlidir. Bundan sorumlu olacaklardır, dinlemeleri onlar yapıyor, kararı onlar veriyorlar. Biz de o komisyonun kararını bekliyoruz. Yeterli dinleme vesaire yapıp yapmadığı gibi konular, Meclis’in kendi iç çalışma sistemleriyle ilgili konulardır" karşılığını verdi.