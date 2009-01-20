AKP’li belediyeye rüşvet operasyonu: 29 gözaltı

AKP’li Başkan Şeboy: Pislikten bıktım, aday olmayacağım

Tüm ihale dosyaları ve başkanın bilgisayarına el konuldu

Başkan Şeboy: Verilemeyecek hesabım yok

Operasyon sürerken, `suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak, görevi kötüye kullanmak, görevi ihmal, devleti zarara uğratmak' suçlarından gözaltı alınanların sayısının 40´ı bulmasının beklendiği belirtildi.Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy, AKP´den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunmuş, ancak parti Taha Aksoy´u aday göstermişti. Bunun üzerine 15 yıldır görev yaptığı Buca´dan yeniden belediye başkan adayı olacağı belirtilen Şeboy, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan´ın geçen cumartesi günü, ilçe başkan adaylarını açıklamak üzere İzmir´e gelmesinden bir gün önce aday olmayacağını açıklamıştı.Şeboy adaylıktan çekilmesini siyasetten yorulduğunu belirterek açıklamıştı. Ancak gerçek nedeninin Buca Belediyesi´ne yönelik olarak düzenlenen operasyonlar olduğu ileri sürülmüştü.Jandarmanın polis desteğiyle düzenlediği "Arı Kovanı" operasyonu kapsamında gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy'un makam odasındaki bilgisayarına ve belediyenin ihale dosyalarına incelenmek üzere el konuldu.Soruşturma kapsamında Buca Belediye Başkanlığı binasında inceleme yapan jandarma ekipleri, tüm ihale dosyalarını ve Şeboy'un bilgisayarını incelemek üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığına götürdü.Sabah saatlerinde belediye binasına getirilen Cemil Şeboy, jandarma nezaretinde binadan çıkarılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerin "Belediyede herhangi bir suç unsuru bulundu mu?" sorusu üzerine Şeboy, "Boğazımdan haram lokma geçmedi, geçmeyecek de. Verilemeyecek hesabım yok. Beni satın alacak para henüz basılmadı, basılamaz da. Bunu herkes böyle bilsin" dedi.Bir gazetecinin "operasyonun siyasi yönünün bulunduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu ise Şeboy, "Onu siz değerlendirin, onu zaman gösterecek. İleride bunu öğreneceğiz" diye cevapladı. Şeboy, jandarma ekiplerince sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığınagötürüldü.Bu arada, Cemil Şeboy'un ağabeyi Ramazan Şeboy'un da gözaltına alındığıöğrenildi.