AKP'li belediyeye icra geldi

Adıyaman'ın AKP’li belediyesinin 5 yıl önce işten çıkardığı işçilerden 41’i tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle belediyeye icra getirdi. İcra memurları ile işçiler belediyenin sokakta yolcu taşıyan otobüsüne yolcuları indirerek el koydu.





Belediye Başkanı Necip Büyükarslan'ın makam otomobilinin de aralarında bulunduğu 9 araca el konulduğu belirtildi. Adıyaman Belediyesi'nde işçi olarak çalışan ve 5 yıl önce işten çıkarılan 118 kişiden 41'i alacakları olan 450 bin TL’yi alamayınca avukatları Zeynep Saya aracılığıyla belediyeyi icraya verdi. Adıyaman İcra Müdürlüğü, işçilerin alacaklarına karşı belediyenin menkul, alacakları, bankadaki tüm mevduatları, kayıtlı araçların trafikten menine ve menkul mallarının muhafaza altına alınmasına karar verdi.



Otobüse el konuldu



İcra üzerine işçilerin avukatı Zeynep Saya ile alacaklı işçiler Atatürk Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında bekeleyerek, belediyenin geçen bir otobüsünü durdurdu. Avukat, Saya, icra gereği otobüse el koyulacağını söylemesi üzerine şaşıran sürücü aracı teslim etmek istemedi. Bunun üzerine otobüsü abluka altına alan işçileri otobüsün hareket etmesini engelleyerek, otobüsü sallayıp, sürücüyü indirmek istedi. Araya giren polis, tartışmayı önleyerek öfkeli işçileri yatıştırdı. İşçiler, “Beş yıl önce işten çıkarıldık o tarihten beri hakkımızı alamıyoruz. Çok mağdur durumda kaldık o yüzden emeğimizin karşlığını alacağız” dedi.



Avukat Zeynep Saya, polis memurlarının da yardımıyla icra kararını gösterip sürücüyü ikna ettikten sonra otobüse el koydu. Karar gereğinde AKP’li Belediye Başkanı Necip Büyükarslan'ın makam otomobilinin de aralarında bulunduğu 9 aracına el koyduğu belirtildi.

