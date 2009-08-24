AKP'li belediyeye haciz geldi

Kırşehir Belediyesi, 186 bin TL tutarındaki inşaat malzemesi nedeniyle icralık oldu. İcra memurları, AKP'li belediye başkanının makamındaki ve diğer birimlerdeki eşyalara el koydu.

Kırşehir Belediyesi’ne, Şubat ayında protokolü yapılan ve 186 bin TL tutarındaki inşaat malzemeleri alımından dolayı haciz geldi. Bugün öğle saatlerinde belediye gelen icra memurları Başkanlık makamındaki eşyaları haczetti. 69 milyon TL'lik borçla göreve gelen AKP’li Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, icra olaylarına üzüldüğünü söyledi.



Başkan Yaşar Bahçeci, şöyle dedi:

“Bizim kimsenin alacağına karşı diyecek bir şeyimiz olamaz. Elbette herkes belediyeden varsa yasal alacağı alacaktır. Ancak, her şeyin bir yakışanı vardır. Bu kişinin alacağı için böyle bir yola başvurması üzüntü verici.”

İcra memurları ve avukatlar, başta Başkanlık makamındaki makam koltuğu ile çeşitli birimlerdeki bilgisayarlara, masa, sandalye, televizyon ve birçok eşyayı haczedip götürdü. Hacze neden olan borcun, daha önceki AKP’li Belediye Başkanı Halim Çakır’ın döneminde yapıldığı ve uzun süre ödenmediği ileri sürüldü. Haczedilen Başkanın makam odasındaki eşyaları kurtarmak için Başkan Yaşar Bahçeci ve yardımcılarının ilgili yerlere başvurdukları belirtildi.