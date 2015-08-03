AKP'li belediyenin yaz kitabı: Ateistler cenine benzer

Manisa Şehzadeler ilçesinin AKP’li belediyesinin okullara ücretsiz olarak dağıttığı 40 üniteli “yaz tatili kitabı”nda ateistler cenine benzetildi. Emekli bir din dersi öğretmenin yazdığı kitapta “Tıpkı bir ateistin durumu da aynı ana karnındaki çocuğun durumu gibi. O da hayatın sadece dünyadan ibaret olduğunu sanıyor. Cennet, cehennem, Allah inancı hak getire. Ateistler de öldüklerinde telafisi mümkün olmayan ahiret aleminin gerçekleri ile karşı karşıya kalacak. Ateistler Allah’a yalvaracaklar ve ‘Ne olur rabbimiz bizi tekrar dünyaya getir de sana karşı kullukta kusur etmeyelim. Ah ne olaydı bir toprak olsaydım da bu duruma düşmeseydik’ diyecekler” ifadeleri yer aldı.

Sol Haber Portalı’nda yer alan haberine göre, evrim karşıtı bölümlerin bulunduğu kitapta, “Dünyanın her yerinde insanlara Adem oğlu Adem diye hitap edildiği, maymun oğlu maymun diye hitap edilmediği” anlatıldı. Aynı bölümde “evrim teorisinin bilimsel olmadığı, sahte belgelere dayandırıldığı” savunuldu.

Kitabın “Cenin ve Ateist” adlı okuma parçasında ise şu cümleler yer aldı: “Allah’a inanmayan bir ateistin durumu, anne karnında dokuz ayını doldurmuş bir cenine benzer. On gün sonra aramıza katılacak bu yavru ile konuşabilsek ve desek ki, burada insanlar, hayvanlar, gece gündüz, güneş ay, bitkiler, taze meyveler var, bize inanmaz ve der ki, benimle alay mı ediyorsunuz. Çünkü o hayatın ana karnından ibaret olduğunu sanır. Tıpkı bir ateistin durumu da aynı ana karnındaki çocuğun durumu gibi. O da hayatın sadece dünyadan ibaret olduğunu sanıyor. Cennet, cehennem, Allah inancı hak getire. Ateistler de öldüklerinde telafisi mümkün olmayan ahiret aleminin gerçekleri ile karşı karşıya kalacak. Ateistler Allah’a yalvaracaklar ve ‘Ne olur rabbimiz bizi tekrar dünyaya getir de sana karşı kullukta kusur etmeyelim. Ah ne olaydı bir toprak olsaydım da bu duruma düşmeseydik’ diyecekler.”

Sihirden korunma yolları da var

“Yaz Tatili Kitabı”nda ayrıca “kıyametin nasıl kopacağı”, “öldükten sonra nasıl dirilineceği” de ilkolul öğrencilerine anlatılıyor. Kitabın “Sihir ve Büyüden Korunma” başlıklı bölümünde ise “Kuran’ın son üç suresi sihir ve büyüden korunmak için bütün insanlığa ihsan edilmiş en güzel, en veciz dualardır” deniliyo

Kitabın “Mareşal Tito’dan Müthiş Bir itiraf” adlı okuma parçasında ise, Yugoslav devlet adamı Josip Broz Tito’nun ölüm döşeğinde Allah’a inandığını itiraf ettiği savunuldu.

Kültür yayıncılığı

İlahiyat Fakültesi mezunu olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, kitaba yazdığı önsözde, yayınladıkları kitabın “kültür yayıncılığı” olduğunu vurgulayarak, “Bu nedenle Kadir Keskin hocamızın Allah bilgisini esas alan kitabını öncelikli sıraya aldık. Kalbin kapısını Allah’ın nazarına açanların kalbini Allah nuruyla aydınlatır. Kalbi Allah nuruyla aydınlanan vicdani zekâ sahipleri bulundukları topluma iyi niyetle, güzel gayretle ve hakikat aşkıyla sahiplenirler, cümle yaratılmışlara dostça nazar ederler ve şehirler ruhu imar edilmiş insanlarla imar olur” dedi.

TİB Başkanı’nın kardeşi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in, 2013’te dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından Telekomünikasyon İletişim Başkanı olarak atanan MİT mensubu Ahmet Cemaledddin Çelik’in kardeşi olduğu öğrenildi.