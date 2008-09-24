AKP'li Belediye'nin sitesinde porno ilanı

Erzurum’un Dadaşkent Belediyesi’nin internet sitesindeki porno ilanları görenleri şaşırttı. Belediye hacklenen bölümleri kaldırdı.



Erzurum'daki Dadaşkent Belediyesi'nin internet sitesindeki porno sitelerinin reklamlarını görenler şaşırdı. Belediye şikâyetler üzerine sitenin hack'lenen bölümlerini kaldırdı.

Kent merkezine 9 kilometre uzaklıkta olan Dadaşkent Beldesi Belediyesi'nin ‘www.dadaskent.bel.tr' sitesindeki, resimler bölümüne girildiğinde, ‘Arabada orgazm olma’ diye başlayan dört başlık halinde porno sitelerinin adresleri yer aldı. Siteye girenler bunu ‘rezalet’ olarak nitelendirirken belediyeden durumu düzeltmesini istedi.



Belediye Başkanı AKP'li Vahdettin Yaylayı, bu konudan haberi olmadığını belirtirken Belediye Basın Müdürü Recai Pak, “Olay tamamen bize web hizmeti veren firmadan kaynaklanmıştır. Sistemin kiralama süresi dolmuş. Bu alana porno içerikli reklâm konulmuş. Şimdi o bölümü çıkardık. Gerekli düzenleme yapıldı. Halkımızdan özür diliyoruz” dedi.(DHA)

