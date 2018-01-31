AKP'li belediyelerde istifalar devam ediyor; sırada Ordu ve Gaziantep mi var?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirisi sonrası belediyelerde başlayan istifalar devam ediyor. Son olarak adı "istifa edecek başkanlar" arasında geçen Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün istifası sonrası gözler, Ordu ve Gaziantep belediyelerine çevrildi.

Muzaffer Külcü’nün istifasını ilk kez 20 Ekim 2017’de Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, köşesinde “Sayı çok fazla olmasa da Ordu, Çorum ve Gaziantep’le birlikte İstanbul gibi büyük illerdeki birkaç ilçe belediye başkanının da istifa etmeleri şaşırtıcı olmayacak” diye yazmıştı. O tarihten sonra İstanbul Esenyurt’un ardından Çorum belediye başkanının istifasınını bugün düzenlediği basın toplantısıyla ilan etmesi yazıdaki bilgiyi teyit etti.

Dün, Muzaffer Külcü'nün isifası sonrası gözler AKP'li Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’i çevrildi.

AKP’de daha önce ‘metal yorgunluğu’ nedeniyle yaşanan yenilenme süreci kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Niğde, Düzce belediye başkanlarının istifası alınmıştı.