AKP'li belediyeden işçilere sendika baskısı

Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şubesi üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, işçileri tehditle sendikadan istifa ettirip Hizmet-İş Sendikası'na üye olmaları için zorladıkları iddiasıyla AKP Kocaeli İl Başkanlığı'na siyah çelenk bıraktılar.



Merkez Bankası Kocaeli Şubesi önünde toplanan sendika üyeleri ve kimi sivil toplum örgütleri ile siyasal parti temsilcileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aleyhine slogan atarak pankartlarla yürüyüşe geçtiler.



Kimi sendika üyelerinin ellerinin birbirine zincirle bağlı ve ağızlarının bantla kapalı olduğu görüldü.



Hürriyet ve Cumhuriyet Caddelerinin arasındaki yürüyüş yolundan yürüyen işçiler, yaklaşık 2 kilometre uzaktaki AKP Kocaeli İl Başkanlığı önüne geldiler.



Burada topluluğa açıklama yapan Belediye-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çelenk, AKP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, işçilere baskı yaparak sendikalarından istifa ettirdiğini ve işçileri Hizmet-İş Sendikası'na geçmeleri konusunda tehdit ettiğini öne sürdü.



Belediyenin, devletin olanakları ve kamu gücünü kullanılarak işçileri sendikadan istifaya zorladığını savunan Çelenk, şunları kaydetti:



"Demokrasilerde bu yapılanların yeri olamaz. Bu zulüme son verin. Sendikalar, işçinin hakkını işverene karşı korur. İşçi yandaş sendikacılık anlayışıyla korunamaz. Yandaş sendikacılıkta amaç işçiyi korumak değil işvereni korumaktır.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na buradan çağrıda bulunuyorum. Bu baskıyı ve zulümü durdurun. Aksi halde tarih sizi yüzde 47 ile kazanmış bir başkan olarak değil, işçilere baskı ve tehditle sendika değiştirtip, işçilerinin hakkını gasp ettiren başkan olarak hatırlayacaktır."



Açıklamanın ardından, üzerinde "Bu zulmü durdurun" yazılı siyah çelenk, AKP Kocaeli İl Başkanlığı binasının girişine bırakıldı. Topluluk daha sonra dağıldı.

