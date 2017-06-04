AKP'li belediye zeytinli bahçeye benzinlik yapacak

Denizli'de AKP'li ilçe belediyesinin çok sayıda zeytin ağacı olduğu için 'Zeytinli Bahçe' olarak adlandırılan bölgeye akaryakıt istasyonu yapacağı öne sürüldü.

Sözcü'nün haberi şöyle:

Hükümetin zeytinlik sahaları yatırıma açan ve tepki çeken yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeyi beklerken, zeytin kıyımına ilişkin ilk haber Denizli'den geldi. AKP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi “Zeytinli Bahçe” ismini taşıyan ve çok sayıda zeytin ağacının bulunduğu boş araziye, akaryakıt istasyonu yapma kararı aldı.

Hükümetin zeytinlikleri sanayi ve maden yatırımlarına açan tasarısının çarşamba günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Komisyon görüşmeleri aşamasında tasarıdan zeytinliklerle ilgili iki kritik madde çıkarıldı. Bu maddeler ile 15 tür zeytinliğin aynı anda bulunduğu bölge zeytinlik saha kabul ediliyor, dolayısıyla 15 türün bulunmadığı alanların kolaylıkla yok edilmesine imkan sağlıyordu. Bu kritik maddeler tasarıdan çıkarıldı.

İmar planı değiştirildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 17 Ekim 2016 tarihinde aldığı 1272 sayılı kararla, Denizli merkez ilçesine bağlı Künarlar Mahallesi'nde bulunan park alanı ve çevresinde imar değişikliğine gitti. Alınan bu kararla yeşil alan ve park alanı olan boş araziye benzin ve LPG istasyonu yapılması yönünde izin çıktı. Boş arazinin, belediyenin imar çalışmaları sırasında arsa sahiplerinden yapılan kesintilerle oluşturulduğu, çok sayıda zeytin ağacının da bulunduğu alana bir tane de okul yapılacağı bildirildi. Belediye meclisinden çıkan imar değişikliği kararı bölgede yaşayan vatandaşlarda büyük şaşkınlığa neden oldu. Vatandaşlar, “Zeytinli Beyaz Bahçe” olarak bilinen boş araziye akaryakıt ve LPG istasyonu yapılması kararına tepki olarak “Zeytinli Bahçemiz benzinli bahçe olmasın!” sloganıyla protesto eylemlerine başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, SÖZCÜ'nün konuya ilişkin soruları üzerine, boş alanın tamamına akaryakıt ve LPG istasyonu kurulmayacağını belirterek, “Akaryakıt ve LPG istasyonu yapılacak alan, boş arazinin en fazla 5'te 1'ine karşılık geliyor” dediler. Yetkililer, akaryakıt istasyonu kurulması sırasında zeytin ağaçlarının kesilmeyeceğini de savundu.

Kararın iptali için dava açıldı

Protestolar sürerken, İnanç Özden isimli bir vatandaş, belediyenin aldığı kararın yürütmesini durdurma ve iptali için dava açtı. Davaya bakan Denizli, İdare Mahkemesi, bölgenin incelenmesi için bilirkişi görevlendirdi. Geçen ay arazide keşif yapan bilirkişi heyetinin raporu bu ay içinde açıklanacak. İnanç Özden, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Türkiye, zeytinlik alanların imara ve yatırıma açılıp açılmamasını tartışırken biz Denizli'de içerisinde 50'den fazla zeytin ağacının olduğu Zeytinli Bahçemizi kaybetmek üzereyiz. Belediye zeytin ağaçlarının olduğu araziye akaryakıt ve LPG istasyonu kurmak istiyor. Ancak halk benzinli bahçe değil, Zeytinli Bahçe istiyor” dedi.