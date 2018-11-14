AKP'li belediye Uğur Işılak'a Ramazan programı için 1 milyon 200 bin lira ödemiş

Eski AKP Milletvekili Uğur Işılak'ın, 2012 yılında Ramazan ayında sunduğu, "Meram'a Geldim" adlı program için Meram Belediyesi'nin iştiraki olan Pelitaş şirketinden 1 milyon 200 bin lira aldığı belirtildi.

Işılak, AKP'den milletvekili olduğu dönemde Meclis'te uyumasıyla gündeme gelmişti.

Uğur Işılak, Konya'nın Meram ilçesinde, AKP'li Meram Belediyesi tarafından düzenlenen 30 günlük Ramazan programı sunmuştu. Uğur Işılak'ın sunduğu Ramazan programı, şu an Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Danışmanı Yiğit Bulut'un o dönem genel yayın yönetmeni olduğu Kanal 24'te canlı olarak yayınlanmıştı. Odatv'nin edindiği bilgiye göre, AKP'li Meram Belediyesi'nin iştiraki olan Pelitaş şirketi tarafından Uğur Işılak'a, 6 yıl önce düzenlediği Ramazan programı için 1 milyon 200 bin lira ödedi.

Işılak'a 1 milyon 200 bin lira ödenen fatura şöyle:

Kışılak'tan mesaj

Kışılak, hakkında çıkan haberlerin arından sosyal medya hesabında 2 mesaj paylaştı. O mesajlar şöyle: