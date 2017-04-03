"AKP'li belediye meclisi üyesinin babası, İBB'den toplam 2 milyon liralık ihale aldı" iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki (İBB) AKP'li üye Kağan Şahin'in babasının kurduğu şirketin iki yıl içinde İBB şirketi Beltur A.Ş. ile Başakşehir Belediyesi şirketi Başakkent A.Ş.’den 30’u aşkın ihale aldığı iddia edildi. 10 bin lira sermaye ile kurulan şirketin aldığı ihalelerin toplamının 2 milyon lirayı bulduğu ileri sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya'nın haberi şöyle:

30 Mart 2014’ten bu yana AKP’li Başakşehir Belediyesi’ni İBB’de Meclis Üyesi olarak temsil eden Kağan Şahin, bu tarihle birlikte 2012’de kurduğu şirketteki hisselerini iki kardeşine devretti. Bu şirket, Başakşehir Belediyesi’nden ve İBB iştiraki Beltur’dan ihaleler aldı. Bu ihalelerin toplamı 400 bin TL’yi buldu. Ancak asıl gelişme 2015’te yaşandı. Kağan Şahin’in babası tarafından 10 bin TL sermaye ile başka bir şirket kuruldu. Ve bu şirket 2 yıl gibi kısa sürede İBB şirketi Beltur A.Ş. ile Başakşehir Belediyesi şirketi Başakkent A.Ş.’den 30’u aşkın ihale aldı. İhalelerin toplamı 2 milyon TL’yi buldu. Oğul Kağan Şahin aynı zamanda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor

AKP Başakşehir İlçe Gençlik Kolları’nda siyasete başlayan 1981 doğumlu Kağan Şahin, 2012’de kardeşleriyle birlikte 10 bin TL sermaye ile HHKA İnşaat Turizm Organizasyon Konaklama Gıda Hayvancılık Mutfak Soğutma Cihazları San. Tic. Ltd. Şti. adllı şirketi kurdu. Şahin, 13 Mart 2014’te HHKA İnşaat’taki hisselerini abisi ve ablasına devretti. Devirden sonra bu şirket, Başakşehir Belediyesi ve Beltur’dan ihale aldı.

Tüm aile soğutmacı!

Bu kez 2015 yılında Kağan Şahin’in babası Necmettin Şahin 10 bin TL sermaye ile bir şirket kurdu. Kâğıthane’de Han Havalandırma Sistemleri Mühendislik ve Proje Danışmanlık Ltd. Şti. adıyla kurulan şirket iki yılda 30’u aşkın ihale aldı. Çocuklarının kurduğu şirket gibi babanın kurduğu şirket de belediye şirketlerinin havalandırma ve soğutma sistemleri ihalelerini topladı. Özellikle İBB iştiraki Beltur’dan alınan onlarca ihale dikkat çekti. Başakkent A.Ş.’den alınan ihalelerle birlikte toplam ihale tutarı 2 milyon TL’ye yaklaştı.

AKP ve CHP ne diyor?

AKP yönetimi belediye meclis üyelerinin ticaret yapmasında bir sakınca görmüyor. AKP yönetimi, ‘Diyelim ki İBB Meclis Üyesi, Fatih’te AKP’yi temsil edemiyor. Fatih Belediyesi ve iştiraklerinden ihale alamaz. Ancak diğer belediyelerden mesela Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden alabilir. Bunda ne sakınca var” görüşünü dile getiriyor. CHP ise hem yasal hem de etik olarak bu tabloya karşı çıkıyor. CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bayraktar gazetemize şu değerlendirmeyi yaptı: “İştirakler üzerinden ihale edilen işlerde mevzuat birçok istisnayı içerdiğinden belediyeler harcamalarının önemli kısımlarını iştiraklerin üzerinden istisnalardan yararlanarak ihale ediyorlar. İBB ve ilçe belediyelerinin iştirakleri son yıllarda denetlenemez oldu. İktidar aldığı kararlarla, belediye denetim komisyonları tarafından bu iştiraklerin denetimini engelliyor. Sorun hukukun işleyememesidir.”