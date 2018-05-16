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Yaşam

AKP'li belediye meclis üyesinin aracı kurşunlandı

AKP Gemlik Belediye Meclis Üyesi Fehmi Kulaber, saldırıdan yara almadan kurtuldu

16 Mayıs 2018 01:05

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, AKP Gemlik Belediye Meclis Üyesi Fehmi Kulaber’in otomobiline ateş açıldı. Kulaber, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Bursa'nın Gemlik İlçesi Terminal Köprüsü civarında seyir halinde olan AKP Gemlik Belediye Meclis Üyesi Fehmi Kulaber'in aracına  kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.  Saldırıdan yara almadan kurtulan Kulaber, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından olay yerine tespit için götürülen Kulaber, herhangi bir düşmanının olmadığını söyledi. (DHA)

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