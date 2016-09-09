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Kültür-Sanat

AKP'li belediye, Genco Erkal'ın ismini kültür merkezinden sildi

İsim değişikliğine gerekçe olarak Erkal'ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaptığı açıklamalar gösterildi

09 Eylül 2016 14:56

AKP'li Sancaktepe Belediyesi, 1994 yılından beri faaliyette olan Genco Erkal Kültür Merkezi’nin adını AKP'li üyelerin oylarıyla, Sancaktepe Kültür Merkezi olarak değiştirdi. Belediye karara gerekçe olarak, Genco Erkal'ın TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından yaptığı "İktidar, darbe girişimini başkanlık için kullanacak, bu 'demokrasi bayramı'ndan çekiniyorum" açıklamayı gösterdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sancaktepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Genç ile Emlak ve İstimlak Müdürü Hilmi Erkal’ın imzasını taşıyan talep, 5 Eylül’de başkanlık makamına iletildi.

Dün Hukuk Komisyonu’nda karara bağlanan değişiklik, bugün belediye meclisinde gündeme getiriliyor. CHP’li Belediye Meclis Üyesi Sinan Doğan, darbe girişiminden sonra Şehir Stadı’nın adının Şehit Ömer Halisdemir olarak değiştirilmesi yönünde teklifte bulunduğunu ancak bunun oy çokluğuyla reddedildiğini söyledi. 

 

Oyunu yasaklanmıştı

 

​Erkal’ın Kadıköy Lisesi’nin bahçesinde sergilediği “Güneşin Sofrasında – Nâzım ile Brecht” oyuna darbe girişimin ardından OHAL yasağı getirilmiş, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök’ün devreye girip bakanlarla görüşmesi üzerine yasak kaldırılmıştı.

 

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