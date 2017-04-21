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AKP’li belediye, Cem Küçük’ün programını iptal etti

“Mavi Marmara ümmetin onurudur”

21 Nisan 2017 20:00

Mavi Marmara gemisindekiler için “manyak tipler" diyen ve daha sonra bu sözleri için özür dileyen Cem Küçük’ün 13 Mayıs’ta Çorum’da yapacağı söyleşi AKP’li belediye tarafından iptal edildi.

Odatv’den Servet Seyfettin Mete’nin haberine göre, Cem Küçük, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, AKP’nin başına geri döndükten sonra “Mavi Marmara’daki manyak tiplerle” yolunu ayırması gerektiğini söyledi. Cem Küçük, “Erdoğan bunları iyi yapar” diyerek, “FETÖ kavgası gibi” örneğini verdi. Küçük, bu şekilde “Batı ile ilişkilerin” düzeleceğini öne sürerek, “kafadan İsrail düşmanı, kafadan Batı düşmanı, kafadan her şeye düşman bir tip var, garip garip tipler var” diye konuştu.

Çorum'dan iptal

Küçük’ün bu sözlerine İslamcı çevrelerden ve AKP'den tepki geldi. AKP'li Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Kitap Günleri kapsamında 13 Mayıs’ta gerçekleştirecekleri Cem Küçük söyleşisini iptal ettiklerini duyurdu. Candan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mavi Marmara ümmetin onurudur” ifadelerine yer verdi.

Bu arada Cem Küçük'ün dün 1 An TV'de, bugün de TGRT'de yaptığı programlara çıkmaması dikkat çekti. Küçük'ün seyahatte olduğu açıklandı.

 

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