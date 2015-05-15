AKP'li belediye, benzinlik açılması için fay hattının plandan silinmesini istedi!

AKP’li Pendik Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kamuoyunda büyük tartışma yaratacak bir plan teklifi sundu. AKP’li ilçe belediyesi Pendik Güzelyalı Mahallesi’nde yapılacak akaryakıt istasyonu için hazırladığı plan tadilatı teklifinde İBB’den ‘fay hattının kaldırılmasını’ istedi. Teklifi ‘trajikomik’ olarak değerlendiren Pendik Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi İsa Öztürk, AKP’li belediyeyi sert bir dille eleştirdi. Öztürk plan tadilatı teklifi askıya çıktığı zaman itiraz edeceklerini ve dava açacaklarını açıkladı. Bölgeyle ilgili 2003 imar planlarında fay hattı yer alıyor.

Fay hattının üstünde

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İBB Mayıs ayı meclis toplantıları gündemine Pendik Güzelyalı Mahallesi’nde yapılacak akaryakıt istasyonu için hazırladığı plan tadilatı teklifi geldi. Pendik Belediyesi’nin plan değişikliği teklifinde “akaryakıt, satış, servis ve bakım istasyon alanı”na alınması istenen alanın güneyinde kalan “fay hattı”, “park alanı” ve “yol alanı”nın yeniden düzenlenmesi talep edildi ve bu çerçevede de “fay hattı taramasının iptal edilmesi” istendi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu’nda, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün söz konusu alanın yaklaşık 650 metrekaresinden “fay hattı”nın geçmesine ilişkin yazdığı yazı da bulunuyor. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında uygulama öncesi yapılacak etüt çalışmasında bilgilerin değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek şartlı olumlu görüş verdi. Raporda plan değişikliği teklifine ilişkin “Meri bölge planlarında yer alan ‘fay hattı’na yönelik gerekli plan çalışmasının bu fonksiyondan etkilenen alanın tamamına yönelik bir bütün halinde yapılması gerektiği, sadece teklif plan değişikliğine konu olan kısmına yönelik plan değişikliğiyle plan kararı üretilmesinin planlama ilkesine aykırı olduğuna” dikkat çekildi. Ayrıca raporda “plan değişikliğinde fay hattı taramasının iptal edildiği, bu kapsamda bir değişikliğin ilgili kurum görüşleri doğrultusunda bölgesel bir karar kapsamında değerlendirileceği, parsel bazında doğal yapıya ilişkin alan ve sınırların iptal edilemeyeceği” ifadelerine vurgu yapıldı. Rapora karşın imar planı teklifi siyasilerin konuşmalarının ardından oylandı. Teklif, CHP’li meclis üyelerinin ret oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

CHP yargıya gidiyor

Teklife sert tepki gösteren CHP’li meclis üyesi İsa Göktürk plan tadilatını yargıya taşıyacaklarını söyledi. Göktürk özetle şunları söyledi: “Pendik Belediyesi açıkça fay hattı taramasının kaldırılmasını istemiş. Planlama müdürlüğü görüşlerinde de bunun doğru olmadığı belirtilmiş. Fay hattı teknik bir şey. Zemin etüdü yapılması lazım. Eğer o bölgede fay hattı yoksa bile zemin etüdleri yapılır, öyle karar verilir. Bir de tek parselde istemiş. Bu fay hattı, 3-5 metre bir şey değil ki. Bir parselden fay hattının kaldırılması mümkün değil, idari bir kararla fay hattının kaldırılması mümkün değil, mantıklı ve hukuki değil. Fay hattı var ki 2003 imar planlarında fay hattı olarak belirtilmiş. Belediyeler kendilerine ait arazileri akaryakıt istasyonuna çevirerek satıyorlar. Bu akaryakıt istasyonları yandaşlara da veriliyor, bir rant kapısını hale gelmiş. Bu tarz kararlar daha önce de verildi. Davalar açtık kazandık. Askıya çıkınca dava açacağız. Bir de orada park var. Bu düzenlemeyle park da arka bölümünde kalıyor...”