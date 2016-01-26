AKP'li belediye başkanları mercek altında; Başbakan Davutoğlu: Eş-iş-ev değiştirenden şüphe ederim

AKP yönetimi, hakkında yolsuzluk iddiaları olan belediye başkanlarının dosyalarını parti müfettişleri aracılığıyla incelemeye aldı. Önceliklerinin dürüstlük ve hakkaniyet olduğunu söyleyen Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, belediye başkanlarını, “Eşini, işini ve evini değiştirenden şüphe ederim” diye uyardığı öğrenildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, hakkında yolsuzluk iddiaları olan bazı AKP’li belediye başkanları ve il yönetimleri, genel merkez tarafından inceleniyor. Bir eski milletvekili ve üç belediye başkanının partiden kesin ihracı istenen sürecin ardından,15 belediye başkanı daha incelemede. Hakkında ihbar ve belge olan başkanlarla ilgili incelemelerde; “İddiaların doğruluğu”, “Yerel çekişmelerden kaynaklanan iftira olma olasılığı” gibi kriterlere bakılıyor.

Rapor hazırlıyorlar

Hem iddiayı ortaya atanlar hem kentin ileri gelenleri hem de belediye başkanlarıyla yapılan görüşmelerden sonra hazırlanan raporların, genel merkeze sunulduğu ve gerekli görülenlerin MKYK kararıyla disipline sevkinin gündeme gelebileceği ifade edildi. Başkanlarla ilgili şikâyetler incelenirken, ilin milletvekilleri de genel merkeze çağrılarak, iddialarla ilgili bilgi ve gözlemleri soruluyor.

Özel hayat ve para

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bu konuda kesin talimatı olduğu, özel hayatı ve parasal ilişkileri konusunda belediye başkanlarını kesin bir dille uyardığı belirtildi. Başbakan Davutoğlu’nun son belediye başkanları toplantısının kapalı bölümünde, "Eşini, işini ve evini değiştirenlerin peşine düşeriz, şüpheyle yaklaşırız. Parasal ilişkilerde dikkatli olun” dediği öğrenildi.

Örgüt de incelemede

AKP Teşkilat Başkanlığı da il ve ilçe başkanları hakkında etik ve yolsuzluk incelemelerini sürdürüyor. Seçim dönemlerinde yeterince çalışmadığı saptanan ve ilindeki kampanyalarda başarısız olan il başkanlarının da görevden alınması planlanıyor. Bazı il yöneticilerinin özel hayatları ve parasal ilişkileriyle ilgili iddialar da araştırılıyor. 10 civarında il başkanının incelemede olduğu, iddiaların araştırılması için görevden alınma sürecinin başlatılacağı ifade ediliyor.