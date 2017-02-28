AKP'li belediye başkanın oğlu "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklandı!

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Yavuz Ortaokulu’nda Fen Bilgisi ve Teknoloji öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Erdem Özdemir (36), lise öğrencisi bir kız çocuğuna cinsel istismar suçundan tutuklandı. Zanlı, savcılık ve mahkeme ifadesinde suçunu kabul etti. Özdemir’in Gölbaşı Belediye Başkanı AKP’li Yusuf Özdemir’in oğlu olduğu ortaya çıktı. Erdem Özdemir’in avukatı Gökhan Çağlayan, "Şüpheli belediye başkanımızın oğludur. Tutuklanması halinde telafisi imkânsız zararlar doğacaktır" diyerek savunma yaptı.

Cumhuriyet'ten Dilek Şen'in haberine göre, evli ve 2 çocuk babası öğretmen Erdem Özdemir, 23 Şubat günü mağdure kız çocuğunu ilçe merkezinden alarak Karaburun Köyü yakınlarına götürdü. Bir polis durum fark ederek olay yerine gitti ve durumu jandarmaya bildirdi. Zanlı Erdem Özdemir, mağdure ile geçen nisan ayında samimi olduklarını, geçen yıl aralık ayında çocuğa cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar gönderdiğini ve çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu savcılık ve mahkeme ifadesinde kabul etti. Zanlı Özdemir, savcılık ifadesinde mağdur küçük kıza bir sırt çantası hediye aldığını söylerken, savcılık ve mahkemedeki ifadesinde kıza onunla evleneceğini söylediğini, onu sevdiğini, rızası dışında bir şey yapmadığını savundu.

"Babası belediye başkanı"

Şüphelinin avukatı Gökhan Çağlayan ise savunmasında şüphelinin olayı bütün açıklığıyla anlattığını belirterek "Şüpheli belediye başkanımızın oğludur. Tutuklanması halinde telafisi imkânsız zararlar doğacaktır. Şüpheli sabit ikametgâh sahibidir, delil karartma şüphesi söz konusu değildir. Adli kontrol hükümleri uygulanarak şüphelinin serbest bırakılmasını talep ederiz" dedi.

"Nitelikli cinsel istismar"

Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından Adıyaman Gölbaşı Sulh Ceza Hãkimliği'ne sevk edilen zanlı Erdem Özdemir, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklandı. Mahkeme kararında, mevcut delil durumu ve kuvvetli şuç şüphesinin sübut bulması, suçun katalog suçlardan olması, sanığın üzerine atılı suçun ceza miktarı, henüz delillerin tam olarak toplanmamış olması, şüphelinin delilleri karartma ihtimalinin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının işlendiği iddia olunan suç açısından yetersiz kalacağına hükmetti.

AKP'li Başkan Özdemir: Olayı tam bilmiyorum

AKP’li Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ise "Gizlilik kararı olduğu için bize bilgi verilmedi. Olayı tam olarak bilmiyorum. Bir kumpas mıdır bilmiyorum?" dedi. Oğlunun savcılık ve mahkeme ifadesinde suçunu itiraf ettiğini belirterek, avukatın savunmasını "Şüpheli belediye başkanımızın oğludur. Tutuklanması halinde telafisi imkânsız zararlar doğacaktır" dediğini sorduğumuz Özdemir, "Biz avukat tutmadık. CMK’dan verilen avukat mı bilmiyorum. Gizlilik kararı olduğu için bize hiçbir bilgi verilmedi. Biz de net olarak bilmiyoruz" diye konuştu.