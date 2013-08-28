AKP'li belediye başkanı tutuklandı

Yeşilköy Belediye Başkanı AKP'li Fatma Görgen Selimoğlu, kaçakçılıktan elde edilen paranın paylaşımında çıkan anlaşmazlık nedeniyle, cinayete azmettirme suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

7 Mart 2007 tarihinde Ömer Cemil Sanal’ın, Yeşilköy beldesi yakınlarındaki dolum tesisine 200 metre mesafede, otomobiliyle evine giderken kimliği belirsiz kişilerce önü kesildi. Sanal önce dövüldü, ardından başından ve göğsünden tabancayla vuralarak öldürüldü. Cinayetle ilgili olarak bir zanlı tutuklandı, bir kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sanal’ın ailesi, Yeşilköy Belediye Başkanı AKP'li Fatma Görgen Selimoğlu’nu cinayette “azmettirici” olarak suçlamıştı. Polis, o dönem ifadesi alınıp daha sonra serbest bırakılan Selimoğlu’nun peşini bırakmadı. Dün gözaltına alınan Selimoğlu çıkarıldığı mahkemede kardeşi Reşit Görgen ile birlikte azmettirici sıfatıyla tutukladı.



AKP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı da olan Fatma Görgen Selimoğlu, Adana’nın Karataş ilçesindeki kadın cezaevine, kardeşi Reşit Görgen de Adana Kürkçüler Cezaevi’ne gönderildi.

Sanal’ın öldürülmesinin ardından olayın PKK bağlantılı akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili olduğu ileri sürülmüştü. Sanal’ın kaçakçılıktan elde edilen paranın bölüşüldüğü bir görüşmeyi kayda aldığı, kaydın bulunduğu bilgisayarının hard diskinin cinayetten sonra silindiği iddia edilmişti. Sanal’ın ailesi olayın adi bir cinayet olmadığını ve akaryakıt kaçakçılığından kaynaklandığını iddia ederek, detaylı araştırma yapmasını istemişti.