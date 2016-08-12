AKP'li Belediye Başkanı Enver Başaran gözaltına alındı

Erzurum'un Aşkale Belediye Başkanı AKP'li Enver Başaran, 15 'FETÖ soruşturması' kapsamında gözaltına alındı.



15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan operasyonlar kapsamında Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran dün gece yarısı evinde gözaltına alındı.



DHA'nın haberine göre; Başkan Enver Başaran'ın belediyedeki bilgisayarına incelenmek üzere el konulurken, ifadesi alınmak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Yaklaşık 10 gün önce aynı soruşturmada Başaran'ın Aşkale'de market işleten iki erkek kardeşi gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.