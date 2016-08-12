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15 Temmuz Darbe Girişimi

AKP'li Belediye Başkanı Enver Başaran gözaltına alındı

Enver Başaran'ın iki kardeşi aynı soruşturmada gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı

12 Ağustos 2016 20:20

Erzurum'un Aşkale Belediye Başkanı AKP'li Enver Başaran, 15 'FETÖ soruşturması' kapsamında gözaltına alındı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan operasyonlar kapsamında Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran dün gece yarısı evinde gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; Başkan Enver Başaran'ın belediyedeki bilgisayarına incelenmek üzere el konulurken, ifadesi alınmak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yaklaşık 10 gün önce aynı soruşturmada Başaran'ın Aşkale'de market işleten iki erkek kardeşi gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.

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FETÖ soruşturması15 Temmuzdarbe girişimiAşkaleEnver Başaran gözaltı

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