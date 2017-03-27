T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li belediye başkanı, 9 yakınını belediyeye müdür yaptı!

"Sadece yönetimde değil belediye iştiraki olan iki şirkete de akrabalarını doldurdu"

27 Mart 2017 10:45

Türkiye'de 2014'de yapılan yerel seçimde AKP'den Düzce Belediye Başkanı seçilen Mehmet Keleş, aralarında amcası, gelini, yeğeni ve kuzenin de bulunduğu 9 akrabasını belediyede üst düzey görevlere atadı. Keleş, amcası Şemsettin Yenersoy, teyze kızı Mesude Özcan ile komşusu ve aile dostu Ali Güney'i Belediye Başkan Yardımcısı yaptı. Sosyal medyada Düzce Belediyesi aile şeması çıkarıldı. Şemanın altına da, “Başkanlık Sistemi için pilot bölge seçilen Düzce'de uygulama sorunsuz bir şekilde ilerliyor” notu düşüldü. 

Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre, duruma tepki gösteren CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan, "Sadece yönetimde değil belediye iştiraki olan iki şirkete de akrabalarını doldurdu" dedi.

Amcası Şemsettin Yenersoy,

Mesude Özcan'ın 2 Mayıs 2016'ya kadar Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Teyze kızı Mesude Özcan

Sosyal medyada aile şeması

AKP'li başkanın eşi Gönül Keleş'in yeğeni Emre Kahraman Özel Kalem Müdürü oldu. Keleş yeğenlerinden; Ferit Girgin'i Destek Hizmetleri Müdürü,

Yeğenlerinden; Ferit Girgin'

Zeynan Karabacak'ı Su ve Kanalizasyon Müdürü, Kenan Güreşçioğlu'nu Fen İşleri Müdürü atadı.

Yeğenlerden Zeynan Karabacak

Keleş, iki yıl Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapan yeğeni Akif Keleş'i geçen yıl Yazı İşleri Müdürlüğü'ne kaydırdı. Mehmet Keleş, gelini İlkay Karabulut Keleş'i de unutmadı.

Gelini İlkay Karabulut Keleş

İlkay Keleş, iki yıldır kayınpederinin Basın Danışmanlığı'nı yürütüyor… Sosyal medyada Düzce Belediyesi aile şeması çıkarıldı. Şemanın altına da, “Başkanlık Sistemi için pilot bölge seçilen Düzce'de uygulama sorunsuz bir şekilde ilerliyor” notu düşüldü.

 

Komşusu ve aile dostu Ali Güney'

Şirketlerde de akrabaları var

Keleş'in Düzce Belediyesi'nde eş, dost, hısım akrabadan oluşturduğu kadro için ‘hanedanlık' yorumları yapıldı. 4 başkan yardımcısından ikisinin akrabası, birinin ise aile dostu olması manidar karşılandı.

Duruma tepki gösteren CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan, belediye iştiraki olan İNTAŞ ve YEYPAŞ A.Ş.'de Keleş'in yakınlarının yönetici ve personel olarak istihdam edildiğini öne sürdü. Tozan, "Sadece yönetimde değil belediye iştiraki olan iki şirkete de akrabalarını doldurdu. Personel kayıtlarına bakıldığında hangi akrabaların çalıştığı ve ne kadar maaş aldıkları görülebilir" dedi.

ETİKETLER

TürkiyeAKPDüzce Belediye BaşkanıMehmet KeleşŞemsettin YenersoyMesude ÖzcanAli Güney

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24