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Yaşam

AKP'li beledeye sokak isimlerini numaralnadırdı

AKP'li belediye, Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Adnan Kahveci yerine sokaklara numaraları verdi.

13 Aralık 2010 02:00

T24 - AKP'li belediye, Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Adnan Kahveci yerine sokaklara numaraları verdi.


Avanos belediyesi, sokak ve caddelere verilen ve her biri Türkiye’nin önemli kaybı olan isimleri kaldırıp, yerlerine numara verdi.

Nevşehir’in Avanos İlçesi Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Körükçü’nün başkanlığını yaptığı ve 7 AKP, 4 MHP ve bir de CHP’li üyenin bulunduğu Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonu, sokak isimlerinin sayısallaşması ile ilgili çalışmalarını tamamladı.


Uğur Mumcu Caddesi’nin adı Vatan Caddesi olarak değiştirildi. Yapılan değişiklikle Cumhuriyet Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi’ndeki Abdi İpekçi caddelerinin adı da Zelve Caddesi olarak belirlendi.

Yapılan değişiklikle Yenimahalle’deki eski Kültür ve Turizm Bakanlarından Fikri Sağlar’ın adının bulunduğu cadde de Dereyamanlı Caddesi oldu. Kış aylarında, Avanos’un Yukarı Mahallesi’nde satın aldığı eski bir evde yaşayan Türk Müziğinin usta yorumcusu Edip Akbayram’ın evinin bulunduğu ve kendi adını taşıyan sokak ise ‘Edip Akbayram Caddesi’ olarak değiştirildi. Yeni Mahalle’deki Jan Zakari Caddesi’nin adı Kızılırmak Caddesi olarak değiştirilirken, Alaaddin Mahallesi’nde Avanoslu yazar Abdullah Rıza Ergezen’in adı bulunan cadde de Alaaddin Keykubat Caddesi olarak düzenlendi.

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