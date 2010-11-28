AKP'li bazı vekiller 'devamsızlık'tan kalabilir

T24 - Erdoğan önümüzdeki seçimdeki milletvekili aday listesi için Meclis’e “Devam kriteri” uygulayacağını açıkladı

Ancak geçen seçimde Meclis’in en devamlı milletvekillerini liste dışı bırakması AKP’lilerin kafasını karıştırdı.

Başbakan Erdoğan, Meclis çalışmalarına devamsızlık konusunda milletvekillerine kapalı grup toplantısında yönelttiği eleştiri ve tehdidin dozunu arttırdı. Lübnan dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, TBMM’de 335 milletvekillerinin bulunmasına karşın Genel Kurul’un sık sık toplantı yeter sayısı olan 184 milletvekilinin salonda bulunmaması nedeniyle çalışmalarına ara vermek hatta kapatmak zorunda kalmasına “Bize bu acıyı yaşatanlarla yola devam edemeyiz” tepkisini gösterdi.

Erdoğan, grup toplantısında da Meclis çalışmalarındaki aksamalar nedeniyle milletvekillerini eleştirirken, TBMM Genel Kurul’undaki oylamalara katılmayan ve seçim bölgesine gitmeyen milletvekillerine “Niye milletvekili oldunuz?” diye sorarak, “liste dışı kalırsınız” mesajını örtülü biçimde vermişti. Erdoğan’ın son açıklamasıyla milletvekili aday listelerini hazırlarken Meclis’e devamlılık kriterini göz önüne alacağını net bir şekilde ifade etmesi ise, AKP'li vekillerin kafasını karıştırdı. Çünkü Erdoğan, 22 Temmuz seçimleri için milletvekili aday listesini hazırlarken, 22. dönemde partisinin en devamlı ve çalışkan isimlerini “safdışı” bırakmıştı.



Rekortmendi, liste dışı kaldı

AKP grup yöneticilerinden alınan bilgiye göre 22. dönemde partinin Meclis çalışmalarına en devamlı ismi Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’dı. Ancak Demirbağ’ın TBMM’nin en devamlı ismi olması milletvekilliğini sürdürmesine yetmedi. 22 Temmuz seçimleri öncesinde açıklanan AKP’nin milletvekili aday listesiyle, Demirbağ da, “çizilen” 150 vekil arasında yer aldı.

Demirbağ gibi, 22. dönemde AKP’nin en devamlı ve çalışkan isimleri arasında yer alan Recep Özel, İnci Özdemir, Gülseren Topuz, Ali Öğüten ve Osman Seyfi de, devam rekortmeni olmalarına karşın listelerde yer bulamayan isimler olmuşlardı.



‘İsim isim açıklansın’

Erdoğan’ın milletvekillerine fırça niteliği taşıyan kapalı grup toplantısında devamsızlık konusunda yaptığı eleştiriler, AKP grubunda özellikle Meclis’te devamsızlığı az olan iktidar milletvekillerinin tepkisine yol açmıştı.

Toplantı sonrasında kulislerde Erdoğan’ın tehditkar sözlerini değerlendiren AKP milletvekilleri, “Meclis’e gelen de biziz, fırçayı yiyen de biziz. Oysa Meclis çalışmalarına kim geliyor kim gelmiyor, Genel Kurul’da yapılan yoklamalar ve grupça tutulan çizelgelerle ortada.

Kimler Genel Kurul’a gelmiyor, Meclis’e uğramıyor grup yönetimi bu listeyi bir grup toplantısında Başbakan’ın huzurunda isim isim açıklasa da şu eleştirilerin muhatapları ortaya çıksa. Ayda bir kez böylesi bir liste grupta ifşa edilse, o zaman belki Meclis’e arada sırada uğrayan arkadaşların da yasama çalışmalarına katkısı sağlanmış olur” değerlendirmesini yapmışlardı.

Erdoğan’ın “devamsızlığı” milletvekili aday listelerini belirlerken kriter olarak alacağını açıklaması, devamsız milletvekillerinin ifşa edilmesini isteyen bu milletvekillerini memnun etti.