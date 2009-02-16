AKP’li başkanın oğluna 28 dairelik kıyak

İstanbul Yakuplu’da en fazla 12 daireli bina yapılabilecek arsayı Belediye Başkanı’nın oğlu ve AKP’li ortakları satın alınca imar değişikliğine gidildi. Sonuçta arsaya 40 daireli bir bina yapıldı. Rant, izin alamayan diğer vatandaşların itirazı üzerine ortaya çıktı



Büyükçekmece Yakuplu Belde Belediye Başkanı AKP’li Şanver Çolak’ın oğlu Ömer Çolak ve AKP’li yöneticilerinin ortağı olduğu inşaat şirketine yapılan imar düzenlemesiyle büyük bir rant sağlandığı ortaya çıktı.



Başkan’ın oğlu Ömer Çolak ve 2 AKP’linin ortak olduğu şirket, imar düzenlemesiyle en fazla 12 daire yapabileceği araziye 40 daire yaptı. Yakuplu’da yüzlerce kişinin mahkemeye başvurması üzerine imar planı değişikliği iptal edildi, ancak, bu arada 40 dairelik blok da tamamlandı.

Yakuplu’da 2 ada 102 parsel, 1996’da yapılan planlarda ilköğretim alanına ayrıldı. Arsa hissedarları karara itiraz etti, ancak, sonuç değişmedi. Belediye araziyi istimlak da etmedi.

2004’te belediye, imar planını yeniledi. Arsanın yüzde 30’u konut alanına, yüzde 70’lik bölümü ise parka dönüştürüldü. Hissedarlar, bu sefer de Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başvurarak yapılaşma alanının artırılmasını talep etti. İBB, bu isteği yoğunluk artışı yaratacağı gerekçesiyle geri çevirdi.

Çaresiz kalan hissedarlar, tekrar Yakuplu Belediyesi’ne arsalarının istimlakı için müracaat etti, ancak, bir yanıt alamadı.



AKP’li satın aldı



Bu sırada AKP Büyükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı Ali Gençbay devreye girdi ve problemli araziyi 210 bin TL’ye satın aldı. Ardından Gençbay, Başkan Çolak’ın oğlu Ömer Çolak, dönemin AKP Büyükçekmece İlçe Başkanı ve AKP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Yusuf Uzun, AKP İlçe Yönetim Kurulu üyesi Halit Emin Seymen, AKP Bağcılar Belediye Meclis üyesi Asım Yılmaz ve AKP Esenyurt Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali Murat Alatepe 2007’de Vakar İnşaat A.Ş.’yi kurdu.

İTO’nun internet kayıtlarında ortaklar Ali Gençbay, Asım Yılmaz ve Yusuf Uzun olarak yer aldı. Ancak, Ticaret Sicil gazetesi kayıtları, Çolak, Seymen ve Alatepe’nin de şirkete hissedar olduğunu ortaya çıkardı. 1.5 milyon YTL sermayeli şirket 60 bin hisseden oluştu. Şirketin 7800 hissesi Ömer Çolak’a ait.

Arsanın el değiştirmesinin ardından Yakuplu Belediyesi, plan yenileme uygulamasına giderek arazideki kamu terklerini kaldırdı. Karar, 2007 yılında Büyükşehir Meclisi’nce de onaylandı.



Anında plan değişti



AKP’li ortaklar, tapu işlemlerinin ardından belediyeye başvurarak kamuya terk edilen alanları da inşaata dahil eden projeyi sundu. Mevcut planlara göre 1 emsal yapılaşma izni bulanan arsaya, eski planda ancak 100 metrekare büyüklüğünde 12 daire yapılabiliyordu.

Plan değişikliğinin ardından, parseldeki tüm imar dışı alanlar yapılaşmaya tabi tutuldu ve inşaat alanı birden 1296 metrekareden 4 bin metrekareye ulaştı. Böylece arsaya 40 daire yapılmanın yolu açıldı.

Kendi parsellerine bu hak verilmeyen yaklaşık 500 vatandaş, şikâyette bulundu. Bölge İdare Mahkemesi de plan değişikliği kararını iptal etti.



İmar rantında bu ilk değil



AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, Silivri’deki bir arsanın imar durumunu değiştirme karşılığında 1 milyon dolarlık iş takibi ücreti talep etmekle suçlanınca istifa etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi İsmail Akyıldız’ın ortakları arasında bulunduğu Etiler’deki 18 bin metrekarelik arazinin üzerindeki inşaat alanı da plan tadilatlarıyla 8 bin metrekareden bodrum katları hariç 36 bin metrekareye çıkarılmıştı.

Eyüp’te de merhum Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan ve Atasay Kuyumculuk’un sahibi Cihan Kamer ile Kadir Topbaş’ın dünürü Mustafa Şevki Kavurmacı’nın 2004’te yeşil alan statüsünde satın aldığı 5 bin 243 metrekarelik arsa, plan tadilatıyla “ticaret ve hizmet” alanına dönüştürülmüştü. İddiaların ardından arazi Futbol Federasyonu’na bağışlanmıştı.