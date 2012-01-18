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Politika

AKP'li başkanın Marmaray gezisinde fotomontaj krizi!

Kocaeli'nin Dilovası Belediyesi'nden basın kuruluşlarına servis edilen 'Başkan Yaman'ın Marmaray Ziyareti'

18 Ocak 2012 02:00

T24 - Kocaeli'nin Dilovası Belediyesi'nden basın kuruluşlarına servis edilen 'Başkan Yaman'ın Marmaray Ziyareti' başlıklı basın bülteniyle dağıtılan fotoğrafın fotomontaj olduğu ortaya çıktı. 

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Dilovası Belediyesi Basın Yayın Servisi tarafından yerel gazetelere servis edilen basın bülteni ile dağıtılan fotoğrafı yakından inceleyen gazeteciler, fotoğrafın fotomontaj olduğu, başlarında baretleriyle inceleme yapan gruptan bir başkasının başına Başkan Cemil Yaman’ın fotoğrafının monte edildiğini belirledi. 

Basın bülteninde de ’Dilovası İlçesi Belediye Başkanı Cemil Yaman ve ekibinin Marmaray Projesi çalışmalarını incelemek için yerin metrelerce altında teknik gezi yaptığı’ belirtildi. 

Belediye basın yayın servisinden gelen e-postayı alan yerel gazeteler hatayı affetmedi. Gebze merkezli yerel gazeteler bunu ağır bir dille eleştirdi. 

Fotoğrafla ilgili olarak daha sonra Dilovası Beldesi Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise, gönderilen basın bülteninde başkanın ağzından ifadeler kullanılmasına rağmen, bunun Belediye Başkanı Cemil Yaman’ın bilgisi dışında servis edildiği belirtilerek şöyle denildi: 

"Marmaray projesi gezisi kapsamında teknik başkan yardımcısı Fatih Dikici başkanlığında bir teknik gezi düzenlenmiştir. Yapılan gezinin resimleri basın servisine verilirken sehven teknik personelin kendince üzerinde oynamalar yaptığı resim verilmiştir. Basın servisi personelinin gözünden kaçan bu hata bilgi yetersizliğinden ve başkan Cemil Yaman’ın bilgisi dışında basına servis edilmiştir."



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