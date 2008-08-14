AKP'li başkanın intikamı ağır oldu

Bolu'da davet edilmediği halde yerel televizyonun canlı yayınlanacak izlenirliği yüksek spor programına konuk olmak isteyen AKP'li Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, programa kabul edilmeyince yerel televizyon ve sahibine ait şirketler, başkanın şok işlemleriyle karşılaştı.



Yerel televizyonun giriş kapısının ruhsata uygun hale getirilmemesi durumunda yıkımı için işlem yapıldı. Ayrıca, ruhsatı olmayan un fabrikasının deposu ve sürücü kursuna ait direksiyon eğitim alanındaki bina mühürlendi.



'DAVA AÇTIK'



Televizyonun sahibi Ercan Gülen başkanın programa kabul edilmemesi ile iplerin koptuğunu ve şirketlerine karşı özel bir işlem yapıldığını belirterek, "Bolu'da, 4 tane un fabrikası, 4 tane sürücü kursu var. Ancak sadece bize karşı işlem yapılıyor. Projeler çizilerek belediyeye gönderildi. İşlemlerimiz yürürlüğe konulmuyor. Dava açtık"dedi.



Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Kimse sizi canlı yayından çıkartamaz mı?" sorusuna, "Herhalde yani. Bolu Belediye Başkanlığı makamı çok farklı bir şey. O makama böyle bir hakaret edebilme gibi bir cesareti kimse gösteremez" diye cevap verdi.



CANLI YAYINLANACAK PROGRAMA ALINMADI



Bank Asya 1'nci Ligi'nde mücadele eden Boluspor'un, Süper Lige çıkacak son takımın belirleneceği play off karşılaşmasında Eskişehirspor'a elenmesine rağmen, takımın başarılı bir sezon geçirmesi kentte sevinç yarattı. Bolu'nun tek yerel televizyonu Köroğlu TV de, kulüp başkanı, teknik direktör ve takım kaptanının katılımı ile spor programı hazırlamak istedi. 3 Haziran'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Kültür Merkezi'nde bulunan salonda program çekilmek istendi. Akşam canlı yayınlanacak program için Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile birlikte salona geldi.



Program için hazırlıklar yapılırken, Alaaddin Yılmaz da programa katılacak konuklarla birlikte yer aldı. Bunun üzerine televizyon çalışanları, televizyonun sahibi Ercan Gülen'i telefonla arayarak, Yılmaz'ın programda konukların yerinde yer aldığını bildirdi. Ercan Gülen, spor programına belediye başkanının katılmasının doğru olmadığını, konuk olarak davet ettikleri kişilerin programa katılabileceğini belirterek, Yılmaz'ın seyircilerin bulunduğu yerde yer almasını istedi. Televizyon çalışanları, Yılmaz'a programa katılamayacağını bildirince, Yılmaz sinirlenerek salonu terk etti.



TELEVİZYONUN KAPISINA İŞLEM



Yaşananların ardından Yılmaz, Ercan Gülen'in sahibi olduğu televizyon, un fabrikası ve sürücü kursunu gözden geçirmeye başladı. Köroğlu Televizyonu'nun, Aktaş Mahallesi Öney Sokak'ta bulunan iş hanının 4'ncü katında bulunan binasının giriş kapısının ruhsatta gösterilmemesi nedeniyle zabıtalar işlem yaptı. Kapının ruhsata uygun duruma getirilmesi için işlem yapılarak, tanınan süre sonunda kapının yıkımının yapılacağı bildirildi. Ayrıca, Ercan Gülen'in sahibi olduğu Köroğlu Sürücü Kursu'nun, Küçükberk Köyü'ndeki direksiyon eğitim alanında bulunan binası ile Çaydurt Köyü'nde bulunan Gülen Un Fabrikası'nın deposu ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendi. Televizyonun giriş kapısı için tadilat projesi yapılarak belediyeye sunuldu. Ancak işleme alınmaması nedeniyle yıkım sürecine girildi. 15 gün içerisinde önce televizyonun elektriği, sonra ise suyu kesilecek.







