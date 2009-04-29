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Yaşam

AKP'li başkanın eczanesine taşlı saldırı

29 Nisan 2009 03:02

İzmir'in Kınık ilçesi Belediye Başkanı AKP'li Ziya Savran'ın sahibi olduğu eczaneye taşlı saldırıda bulunuldu. Eczanen camları kırılırken, polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 22.00 sıralarında Kınık İlçesi Türkcedit Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki F.K., yerden aldığı birkaç taşı İlçe Başkanı AKP'li Ziya Savran'ın sahibi olduğu Savran Eczanesi'ne fırlatıp kaçtı. Nöbetçi olan eczanenin camları kırılırken, bu sırada içerde bulunan Ziya Savran ve yanındaki çalışanı durumu polise bildirdi.

Polis, F.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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