AKP'li başkanın annesi: Oğluma oy vermeyeceğim

Bodrum'un Mumcular Beldesi'nde, MHP'nin seçim bürosunun açılışı gövde gösterisine dönerken, törene AKP'li Belediye Başkanı Kazım Avcı'nın annesi damga vurdu. Zahide Avcı, “Oğlum on yıl önce MHP’den belediye başkanı seçildi, sonradan AKP’li oldu. Kesinlikle oğluma oy vermeyeceğim. Ölürsem de cenazemi MHP’liler kaldıracak” dedi.





Muğla’nın Bodrum İlçesi'nde, yaklaşık 500 kişinin katıldığı MHP Mumcular seçim bürosu açılışı coşkulu görüntülere sahne oldu. Açılışa MHP Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran, Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, MHP Mumcular Belde Başkanı Orhan Katar ve Mumcular Belediye Başkanlığına aday olan Birol Aydın katıldı. Bodrum Ticaret Odası seçimlerinin adayı Ata Aya’nın da ekibiyle MHP’lilere destek vermesi dikkat çekti. MHP’lilerin gövde gösterisine kadınların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.



MHP İlçe Teşkilatı Başkanı Asım Başaran, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Mumcular halkının başını öne eğdiler, en zor günlerinde çiftçinin, zeytincinin yanında olmadılar. Hükümet, büyük Mumcular yangınında ürünleri yanan, tek gelirleri yok olan halkı kredi ile destekleyeceği yerde, kredi borçlarını ödeyemediği için icraya verdi. Sanıyorlar ki Mumcular halkı üç beş kuruşa, bir iki torba kömüre kanıp oylarını satacak. Çok yanılıyorlar. MHP olarak söz veriyoruz. Seçimden sonra ve her zaman Mumcular halkının yanında olup onların başlarını öne eğdirmeyecek, onurlarıyla oynanmasının önüne geçeceğiz. Mumcular, belediye başkan adayımız olan Birol Aydın ile aydınlanacak.”



AKP'li başkanın MHP'li annesi



Açılış törenine katılanlar arasında bulunan, AKP’li Mumcular Belediye Başkanı Kazım Avcı’nın annesi, 2 çocuk 5 torun sahibi 63 yaşındaki Zahide Avcı partililerin ilgi odağı oldu. Açılışta genç MHP’liler slogan atarken ve İstiklal Marşı söylenirken gözyaşlarını tutamayan Zahide Avcı, MHP Mumcular Belediye Başkan Adayı olan ve daha önce zabıta amirliği yapan Birol Aydın’a tam desteğini göstermek için açılışa katıldığını belirtti. Zahide Avcı, “Oğlum on yıl önce MHP’den belediye başkanı seçildi, sonradan AKP’li oldu, kesinlikle oğluma oy vermeyeceğim. Önümüzdeki yerel seçimlerde oyumu AKP’li oğlum Kazım’a değil canı gönülden MHP’li adayımız Birol Aydın’a vereceğim. Eğer ölürsem de cenazemi MHP kaldırsın istiyorum” dedi.