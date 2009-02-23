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Politika

AKP’li başkanı anons etmedi, görevinden oldu

Kütahya’da AKP'nin aday tanıtım toplantısında, Belediye Başkanı Mustafa İça'yı anons etmeyen AKP'li yönetici görevinden oldu.

23 Şubat 2009 02:00

Kütahya’da AKP'nin aday tanıtım toplantısında, Belediye Başkanı Mustafa İça'yı platforma davet etmeyen AKP İl Başkan Yardımıcısı Murat Özleblebici görevinden istifa etti.

AKP İl Başkan Vekili İsmail Dayıoğlu, yaptığı basın toplantısında, yaptıkları aday tanıtım toplantısında Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça'yı platforma çağırmayan İl Başkan Yardımıcısı Murat Özleblebici'nin görevinden istifa ettiğini açıkladı. Özlebici'nin tüm hatanın kendinde olduğunu kabullendiğini ve yönetim kurulu üyeliği ile il başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini belirten Dayıoğlu şunları kaydetti:

``Partimizin Belediye Kültür Sarayı'ndaki aday tanıtım toplantısında, planlanan program akışı içerisinde programı sunan Murat Özleblebici, belediye başkanı Mustafa İça'nın adını en son olarak okumuştur. Özleblebici yaptığı hatayla ilgili bütün sorumluluğu üzerine almış ve yönetim kuruluna istifasını sunmuştur. Adayların tanıtımı sırasında yapılan hatanın affedilemez özellikte olduğunu biliyoruz. Yeniden belediye başkanı adayı olan Mustafa İça'nın seçim çalışmalarına desteklerimizi sürdürüyoruz.''

AKP'li Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça ise teşkilat içerisindeki bazı kişilerin kendisine kasıtlı davranışlarda bulunduklarını savundu. Aday tanıtım toplantısında platforma davet edilmediğini belirten İça şöyle konuştu:

``Sunucu herkesi platforma davet etti. Sabırla çağırılmayı bekledim. `Ak eller havaya' denildi. Platforma çağırılanlar müzik eşliğinde ellerini havaya kaldırdı. Onların arasında ben yoktum. Ben Kütahya'yı temsil ediyorum. Başbakanım irade koymuş. Başbakanımızın iradesine karşı çıkmak gibi bir tavır içindeydiler. Bana `Başkanım sizi unuttuk' dediler. İşte o söz, bardağı taşıran son damla oldu. Bağırmadım, çağırmadım, ama sesim sinirden, stresten bir anda kısıldı. Toplumun huzurunu kaçırmamak için dışarı çıktım. Daha sonra milletvekilimiz haber gönderdi, geldik ve meclis üyesi adaylarımızla el kaldırdık.''

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