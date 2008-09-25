AKP'li Başkan'dan ultra lüks ‘samanlık’!

“İnşaat mühendisi” olan Silivri Belediye Başkanı Hüseyin Turan, kaçak yapılaşmaya göz yumduğu gerekçesiyle meslek olarak bağlı bulunduğu TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından geçici süreyle (15 gün) meslekten men edilirken, İçişleri Bakanlığı AKP’li başkan hakkında soruşturma izni vermedi. Turan, Silivri Seymen köyünde tarımsal üretimi koruma amacıyla, 250 metrekarelik inşaata izin verilen bir arazide, 1174 metrekarelik 5 villa yapımını onayladı. İnşaat halindeki 5 villadan sadece biri izinli, diğer dört villa ise ahır, samanlık, kömürlük ve bekçi kulübesi olarak gösterildi.



Milliyet'te yayımlanan habere göre, Başkan’ın “geçici men” cezası almasına neden olan şüreç şöyle başladı:

Eski Silivri Belediye Başkanı Selami Değirmenci, 2006 yılında “ahır ruhsatlı villalar” yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Değirmenci, söz konusu inşaatları yerinde inceledi ve yapılaşma sınırlarının çok üstünde faaliyet belirledi. Ardından Silivri Cumhuriyet Savcılığı’na Eylül 2006’da Başkan Turan, İmar Müdürü Süreyya Üstün ve Mali Hizmetler Müdürü Nesrin Yalım hakkında suç duyurusunda bulundu. Değirmenci, dilekçeyle de İstanbul Valiliği’ne ihbarda bulundu.



Yargılama için bekleniyor



Kaymakamlık, Mart 2007 tarihinde iki memurun yargılanmasına izin verdi. 4 Eylül 2006’da İçişleri Bakanlığı’ndan Turan için yargılama izni istendi. Uzun süre yanıt alınamadı. Haziran 2007’da bakanlık savcılığa “yargılamaya gerek görülmedi” yanıtını verdi. Değirmenci’nin tekrar itirazıyla başlayan süreç Danıştay aşamasında hâlâ devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Savcılığı şimdi diğer iki memuru yargılamak için Turan hakkında çıkacak kararı bekliyor.



Mahkeme tespit etti



Değirmenci’nin şikayeti üzerine keşif için Silivri Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Semra Ekinci, “bilirkişi” inşaat mühendisi Mustafa Perçemli’liyle birlikte villa inşaatlarını yerinde inceledi. Perçemli tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, “Ruhsatta müştemilat olarak belirtilen yapılar müştemilat değildir. Buradaki bekçi evi müştemilat yapı şartlarına uygun değildir. Parsel içindeki yapılar, villanın (Bodrum katı hariç) aynısıdır. Bu parselde yapılan inşaatların toplam alanı 1174 metrekaredir” denildi.



İmar yönetmeliğine aykırı



Bu arada Valilik kendisine yapılan başvuru üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu’ndan söz konusu şikayeti incelenmesi istedi. Bilirkişi olarak görevlendirilen İBB mimarlarından Zehra İpek raporunda, “Söz konusu yere ait mimari proje ve yapı ruhsatının İstanbul İmar Yönetmeliği şartlarına aykırı şekilde, imar durumu belgesi düzenlenmeden onaylandığı ve tanzim edildiğini” bildirdi.



Valilik, raporun ulaşmasının ardından Başkan Turan hakkında “ön soruşturma” yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne başvurdu.

Milliyet daha önce Turan’ın, belediyece işletilen otoparkları kardeşi Turan Turan’ın başkanlığını yürüttüğü Silivrispor’a devrettiği ve otopark gelirlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu gündeme getirmişti.



‘Bekçi kulübesinin önünde havuz var’



Eski Başkan Değirmenci, söz konusu villa projesinde tüm yasaların teker teker çiğnendiğini ve bunun da bilirkişi tarafından ortaya konduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Ahır, samanlık ve bekçi kulübeleri görüntüsünde burada 5 villa yapılmış. Yasa ‘250 metrekareyi geçemezsin’ diyor. Oysa buradaki tek yasal villanın bile 316 metrekare olduğu raporlarla sabit. Diğer villalar ise projede ahır, samanlık ve bekçi kulübesi olarak gösterilmiş. Ancak tüm yapıların mimarisi lüks bir villa görünümündedir. Hatta bekçi kulübesinin önünde bir de yüzme havuzu var. İnşaat ruhsatı proje tasdik edilmeden verilmiş. İmar durumu arkadan gelmiş. Sorumlu mimar ve mühendislerin imzalarında sahtelikler tespit edildi. Mimarlar ve Mühendisler Odası bu nedenle ‘meslekten men’ cezaları verdi. Tüm bu suçlar resmi kurullar tarafından da tespit edildi. Ancak İçişleri Bakanlığı, Turan’ın yargılanmasına izin vermiyor.”



İrtibat adresi Başkan’ın kardeşinin şirketi



Harun Çetin adına kayıtlı Seymen köyü 16 pafta 1010 parsel arsaya, Silivri Belediyesi 28 Eylül 2005 tarihinde ruhsat verdi. Ruhsatta imar durumu bölümünde ise 30 Eylül tarihi dikkat çekiyor. Yani imar durumu belli değilken inşaat ruhsat verilmiş. Belgede diğer dikkat çeken eksiklikler ise ruhsatın tamamen yasadışı bir şekilde verildiğini kanıtlıyor. Ruhsatta zemin etüt onayı, ÇED onayı, inşaatın başlama tarihi, ruhsatın geçerlilik süresi ile projenin oda belge numarası bulunmuyor. Arsa sahibi Çetin’in imar durumu isteğiyle başvurusunda verdiği irtibat adresi ise, Başkan Turan’ın kardeşi Hasan Turan’ın eski şirketi BMM Birleşik Yapı Denetim...

