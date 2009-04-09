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Politika

AKP'li başkandan süpürge fırçası!

AKP'li belediye başkanı süpürgeyle poz verdi. "Benim mahalleme yıllardır süpürge girmedi" diyen vatandaşı ise fırçaladı.

09 Nisan 2009 03:00

Erzurum merkez Yakutiye İlçe'sinin yeni Belediye Başkanı AKP'li Ali Korkut, seçim sonrası başlattığı `bahar temizliği' kampanyası sırasında, kendi mahallesinde de temizlik yapılmasını isteyen bir vatandaşı kameralar önünde azarladı. Süpürgeyle caddede temizlik yaparak poz veren Başkan Korkut, "Burayı temizleyeceğinize gelin de benim mahallemi görün. Yıllardır süpürge girmedi" diyen vatandaş Baki Demir'e, "Demagoji yapma, saçmalama" diye çıkıştı.


Önceki başkan AKP'li Fahrettin Atınç'ın yerine AKP tarafından aday gösterilen ve seçilen Belediye Başkanı Ali Korkut, ilçede `Bahar temizliği' kampanyası başlattı.

Veyisefendi Mahallesi'nde başlatılan bahar temizliği kampanyasına Başkan Ali Korkut, yardımcıları ve temizlik ekipleri katıldı. Belediye Başkanı Ali Korkut, objektifler karşısında 23 Temmuz caddesinde süpürgeyle temizlik yaparken yanına yaklaşan Baki Demir, "Başkanım burayı temizleyeceğinize gelin de Hasani Basri Mahallesi'ni görün. Pislikten geçilmiyor. Ak Parti'ye çalıştım ama benim mahalleme bir tane süpürge girdiği yok" dedi.

Vatandaşın konuşmasını dinleyen Başkan Korkut, "Tamam oraya da geleceğiz" yanıtını verdi. Ancak Baki Demir'in aynı yönde konuşmaya devam etmesi üzerine sinirlenen Başkan Ali Korkut, "Demagoji yapma, saçmalama" diyerek diyaloğu kesti. Bu sırada zabıta memurları da Baki Demir'e müdahale ederek uzaklaştırdı.

Belediye Başkanı Ali Korkut, bahar temizliği kampanyasını daha sonra tarihi Çifte Minareli Medrese çevresinde sürdürdü.

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