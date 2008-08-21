AKP'li başkandan şarap daveti

Denizli'nin Bekilli İlçesi Belediye Başkanı AKP’li Yaşar Halil Yiğit, bu yıl 8’incisi düzenlenen Kültür, Sanat ve Şarap Festivali’nde, herkesi ilçede üretilen şaraplardan tatmaya çağırdı.

Yarın başlayacak festivalin, Bekilli’nin ürünü olan şarabın tanıtımının yanı sıra üzüm ve şarap üreticilerinin bayramı niteliğini taşımasını amaçladıklarını söyleyen Yiğit, “Kültürümüz, öz benliğimiz ve sanatçılarımızla birlikte ilçenin sahip olduğu şarapçılık sektörünün tanıtımını yapmayı hedefliyoruz. Festival, aynı zamanda da üreticinin bayramı niteliğinde olacak. Bekilli’yi tanımak ve Bekilli şarabından tatmak isteyenleri festivale bekliyoruz” dedi.