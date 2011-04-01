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Politika

AKP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na çirkin sözler!

AK Parti Ormanlı Belde Başkanı Mehmet Erdoğdu, Facebook’ta ’Akpartiliyiz’ adı altında oluşturulan bir grubun eklediği yazıyı, sabah saatlerinde Facebook’taki kendi sayfasın

01 Nisan 2011 03:00

T24 - Zonguldak’ta, AK Parti Ormanlı Belde Başkanı Mehmet Erdoğdu’nun, sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çizgi film kahramanı Tweety’nin fotoğrafının bulunduğu, "Bir mal gördüm sanki, gördüm gördüm gerçekten bir mal gördüm, Ke-malı gördüm" yazısı tepki çekti.

AK Parti Ormanlı Belde Başkanı Mehmet Erdoğdu, Facebook’ta ’Akpartiliyiz’ adı altında oluşturulan bir grubun eklediği yazıyı, sabah saatlerinde Facebook’taki kendi sayfasının ’duvar’ bölümünde paylaştı. Listesinde ekli bulunan arkadaşlarının gördüğü CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve çizgi film kahramanı Tweety’nin fotoğraflarının yanında yer alan, ’Bir mal gördüm sanki, gördüm gördüm gerçekten bir mal gördüm, Ke-malı gördüm’ yazısı tepki çekti. CHP Zonguldak İl Başkanı Tümer Peker, bir siyasetçinin böyle bir şey yapmasını doğru bulmadığını anlatırken şöyle konuştu: 



"Ülkemizde tazminatla geçinen bir başbakanımız var. Ona bu tür hareketleri, konuşmaları yapanlar mahkemelerde cezalarını çekiyor. En azından tazminat ödüyorlar. Ben dürüst bulmuyorum bu davranışı ve kınıyorum. Üzüldüm gerçekten."

AK Parti Ormanlı Belde Başkanı Mehmet Erdoğdu ise, kendisini telefonla arayan DHA muhabirine, yazıyı kendisinin paylaşmadığını öne sürdü. Erdoğdu, "Partide bilgisayarım açıkken çocuklar girmiş paylaşmış. Partiye herkes geliyor. Yanlış yapmış çocuklar. Yanlış buluyorum. Tasvip etmiyorum. Silmek istiyorum ama silemiyorum. Siz silebilir misiniz?" dedi. DHA muhabiriyle telefon görüşmesinin hemen ardından Erdoğdu’nun Facebook’taki sayfasında paylaştığı yazının kaldırıldığı görüldü.



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