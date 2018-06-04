AKP'li başkandan kadrolu işçilere tehdit: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediyesi'nin AKP’li belediye başkanı Menderes Atilla, partisinin bir seçim toplantısında yaptığı konuşmasında, kadrolu işçileri, "Eğer oy vermezlerse onları kadrodan çıkarıp, eskisi gibi işsiz yapmak benim namus borcumdur" diyerek tehdit etti. Atilla, öte yandan herkesin Facebook'unu takip ettirdiğini ve herkesin beğenilerine baktığını da belirtti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ceylanpınar ilçesinin AKP’li belediye başkanı Menderes Atilla, partisinin bir seçim toplantısında yaptığı konuşmasında, kadrolu işçileri 24 Haziran'da gerçkeleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel sçeimlerinde oy vermeleri için tehdit etti. Atilla'nın, “Eğer oy vermezlerse onları kadrodan çıkarıp, eskisi gibi işsiz yapmak benim namus borcumdur” sözlerini sarf ettiği aktarıldı.

Bu ilk değil

Ceylanpınar Belediye Başkanı’nın işçileri işten atmakla tehdit ettiği görüntülerin bir benzeri de, geçen yıl yapılan şaibeli referandum öncesi Düziçi Belediye Başkanı’ndan gelmişti. AKP’li Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, 16 Nisan’da ‘Evet’ oyu vermeyecek çalışanlarını açıkça işten atmakla tehdit etti, ‘Hayır’ oyu kullanacakları da “terörist” ilan etmişti.