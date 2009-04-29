AKP'li başkandan ilginç seçim yorumu

Denizli Belediye Başkanı Zeybekci, seçimlerde Denizli'de halkın AKP'ye, "Çok fazla çalışma, bize de zaman ayır" mesajı verdiğini söyledi.



Seçimlerden sonra, tüzel kişilikleri kaldırılan 13 belde belediyesi yüzünden 400 personel ve 30 milyon TL borç devraldıklarını anlatan Denizli Belediye Başkanı AKP'li Nihat Zeybekci, oy oranının 2004 seçimlerine göre azalmasını ise ``Aldığımız mesajı kısaca özetlemek gerekirse, Denizli halkı bize ‘Çok fazla çalışma, bize de zaman ayır’ mesajı verdi. Bundan sonra çok çalışacağız ama halkın daha çok içinde olacağız'' diye değerlendirdi.



Denizli Belediye Başkanı AKP'li Nihat Zeybekci, Çamlık Mesireliği'nde yapımı yeni tamamlanan Belediye Konuk Evi'nde yemekli basın toplantısı düzenledi. Denizli Belediyesi mücavir alanı sınırlarına giren 13 beldedeki belediyecilik hizmetlerinin aksamadan sürdürüldüğünü belirten Zeybekci, bu beldelerden gelen 30 milyon TL borç ile Denizli Belediyesi'nin borcunun 92 milyon TL'ye ulaştığını savundu. 13 belde ve 10 köyün Denizli Belediyesi'ne dahil edilmesiyle belediye nüfusunun da yüzde 40 arttığını dile getiren Nihat Zeybekci, ``Belde belediyelerinden gelen tüm personel bünyemizde çalışmaya başladı. Hiçbir personeli işten çıkarmayacağız, ancak emeklilik ve işten ayrılma gibi nedenlerle ayrılan kişilerin yerine de personel almayacağız. Bu beldelerdeki vatandaşlar emlak vergisi ve su ücretlerini daha önce ödedikleri rakamdan ödeyecekler. Denizli Belediyesi'nin şu andaki tarifeleri bu yıl uygulanmayacak. Gelecek yıl tarifeleri meclis belirleyecek. Bu belediyelerden gelen araçları da satacağız. Resmi plakalı araç olmayacak'' diye konuştu.



Zeybekci, Denizli Belediyesi'ne dahil edilen beldeler nedeniyle mahalle sayısının 31'den 79'a çıktığını kaydetti. Mahalle sayısında düzenleme yapıp azaltacaklarını belirten Zeybekci, ``Ayrıca bu beldelerde önemli imar sorunları var. Mesela, bir arazinin yarısı bir beldemizde, diğer yarısı başka beldemizin sınırlarındayken bize devroldu. Bu araziyi bir beldemiz konut alanı olarak ayırmış, diğeri ticari olan olarak belirlemiş. Şimdi vatandaş bize gelip arazisinin imarını istiyor. Biz de bu durumdan dolayı sıkıntı çekiyoruz. 1/1000 ve 1/5000'lik imar planlarını yapıp, imar sorunlarını gidermemiz zaman alacak. Su tahsilatı, vergi tahsilatları ve diğer tahakkuklarla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Bu beldelerin ulaşım sorunu çözmek için de güzergah ve yolcu sayılarına ilişkin konuları tespit ediyoruz'' dedi.



’Halkın içinde olacağız’



AKP'li Zeybekci, 2004 seçimlerinde yüzde 51.5 oy oranı ile başkan seçilirken 2009 seçimlerinde bu oranın yüzde 40.1'e düştüğünü hatırlattı. Bu sonuçtan gerekli mesajı aldıklarını vurgulayan Zeybekci, parti ayırımı yapmadan herkesin başkanı olduğunu ve herkese hizmeti ilke edindiğini söyledi, ``Aldığımız mesajı kısaca özetlemek gerekirse, Denizli halkı bize ‘Çok fazla çalışma, bize de zaman ayır’ mesajı verdi. Bundan sonra çok çalışacağız ama halkın daha çok içinde olacağız'' diye konuştu.



Zeybekci, yerel seçim sürecinde dedikodu ve iftira siyaseti yapan kişilere hakkını helal etmediğini belirtirken, Belediyeler Birliği seçimlerinde yaşanan protestonun sorumlusunun da MHP İl Başkanı Feridun Ünal ve CHP İl Başkanı Ali Kavak olduğunu savundu. İl başkanlarının seçilmiş belediye başkanlarının iradelerine müdahale etmeye hakları olmadığını belirtti. (DHA)







