AKP'li başkana sahtecilikten 3 yıl hapis

Denizli'nin Bekilli İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Yaşar Halil Yiğit ve 5 belediye çalışanı ile 1 encümen üyesi, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamasıyla tutuksuz yargılandıkları davada 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.



Denizli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Belediye Başkanı Yaşar Halil Yiğit, Fen İşleri Müdürü Ali Dikmen, Yazı İşleri Müdürü Uğur Özdemir, Muhasebe Müdürü Şefike Korucu, encümen üyesi Mehmet Ali Gümüş ile belediye memurları Etem Çomak ve Günay Solak hakkında mahkeme heyeti Türk Ceza Kanunu'nun 204/2'nci maddesi uyarınca önce 3 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, daha sonra sanıkların bu eylemi bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla gerçekleştirdiklerinin sabit olduğu gerekçesiyle dörtte bir oranında artırarak 3 yıl 9'ar aya çıkardı. Heyet, daha sonra sanıkların iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 3 yıl 1 ay 15'er güne düşürdü. Kararda ayrıca cezanın miktarı nedeniyle para cezasına çevrilmesine yer olmadığı belirtildi.

Duruşmaya katılan Belediye Başkanı Yaşar Halil Yiğit, karara Yargıtay'da itiraz edeceğini söyledi. Belediye Başkanı Yiğit, kimseye verilemeyecek hesabı olmadığını belirterek, “Cumhuriyet Meydanı işiyle birlikte Uşak Caddesi'nin işini de yaptırmak zorundaydım. Çünkü zamanımız yoktu. İlçemiz sel felaketinden çıkmıştı, bir gün bile kaybedecek zamanımız yoktu. Her şeyi göze aldım ve meydanı asfaltlayan Akça Şirketi'nin de tüm güvencesini alarak yolu asfaltlattım. Sonuçta iş görüldü ve ben afet olayı ile ilgili gelen 150 bin YTL'yle sonradan ihalemi yaptım. Sıcak asfalt işini bölgede yapan başka firma olmadığı için Akça tek başına girdi ve aldı. Burada Akça, ihaleye başka bir şirketin alması durumunda yaptığı işi hibe edeceğine dair taahhütte de bulunmuştu. Ama ödediğim para normal tarifenin 5 milyar daha altındadır. Bu rakam bilirkişi tarafından da doğrulanmaktadır” diye konuştu. İlçeye hizmet getirirken, her türlü riski göze aldığını ve böyle bir felaketin arkasından kaybedecek zamanının olmaması yüzünden prosedür ihlali yaptığını kabul eden Yiğit, “Halkıma verdiğim hizmet için yasal anlamda ödemem gereken bir bedel varsa da ödemeye hazırım” dedi.

Şarap üretimi yapılan Bekilli'nin AKP'li Belediye Başkanı Yaşar Halil Yiğit, 2005 yılında yaşanan sel felaketinden sonra aynı yılın kasım ayında 1700 metre uzunluğundaki Uşak Caddesi'nin asfaltlanmasını ihale yapmadan bir şirkete yaptırmış, iş tamamlandıktan sonra tek firmanın katıldığı ihale gerçekleştirilmişti. Asfaltı yapan firmanın ihaleye giren tek firma olması ve ihalenin iş gerçekleştirildikten sonra yapılması üzerine Bekilli'nin eski Belediye Başkanı Ahmet Fikri Öztürk, olayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan soruşturmanın sonunda Belediye Başkanı Yaşar Halil Yiğit ve beş belediye çalışanı ve encümen üyesi hakkında Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Türk Ceza Kanunu'nun 204/2'nci maddesi gereğince ‘kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’ suçundan dava açılmıştı.

Belediye Başkanı Yaşar Halil Yiğit hakkında daha önce de başkanı olduğu kooperatifin kaçak şarap ürettiği gerekçesiyle 10 ay içkili yerlere girmeme cezası verilmişti.