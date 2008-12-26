AKP'li başkana sahtecilikten 3 yıl hapis

Denizli'nin Bekilli İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Yaşar Halil Yiğit ve
5 belediye çalışanı ile 1 encümen üyesi, ‘resmi belgede sahtecilik’
suçlamasıyla tutuksuz yargılandıkları davada 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis
cezasına çarptırıldı.
Denizli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Belediye
Başkanı Yaşar Halil Yiğit, Fen İşleri Müdürü Ali Dikmen, Yazı İşleri
Müdürü Uğur Özdemir, Muhasebe Müdürü Şefike Korucu, encümen üyesi
Mehmet Ali Gümüş ile belediye memurları Etem Çomak ve Günay Solak
hakkında mahkeme heyeti Türk Ceza Kanunu'nun 204/2'nci maddesi uyarınca
önce 3 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, daha sonra sanıkların bu
eylemi bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda
birden fazla gerçekleştirdiklerinin sabit olduğu gerekçesiyle dörtte
bir oranında artırarak 3 yıl 9'ar aya çıkardı. Heyet, daha sonra
sanıkların iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 3 yıl 1 ay 15'er
güne düşürdü. Kararda ayrıca cezanın miktarı nedeniyle para cezasına
çevrilmesine yer olmadığı belirtildi.
Duruşmaya katılan Belediye Başkanı Yaşar Halil Yiğit, karara
Yargıtay'da itiraz edeceğini söyledi. Belediye Başkanı Yiğit, kimseye
verilemeyecek hesabı olmadığını belirterek, “Cumhuriyet Meydanı işiyle
birlikte Uşak Caddesi'nin işini de yaptırmak zorundaydım. Çünkü
zamanımız yoktu. İlçemiz sel felaketinden çıkmıştı, bir gün bile
kaybedecek zamanımız yoktu. Her şeyi göze aldım ve meydanı asfaltlayan
Akça Şirketi'nin de tüm güvencesini alarak yolu asfaltlattım. Sonuçta
iş görüldü ve ben afet olayı ile ilgili gelen 150 bin YTL'yle sonradan
ihalemi yaptım. Sıcak asfalt işini bölgede yapan başka firma olmadığı
için Akça tek başına girdi ve aldı. Burada Akça, ihaleye başka bir
şirketin alması durumunda yaptığı işi hibe edeceğine dair taahhütte de
bulunmuştu. Ama ödediğim para normal tarifenin 5 milyar daha
altındadır. Bu rakam bilirkişi tarafından da doğrulanmaktadır” diye
konuştu. İlçeye hizmet getirirken, her türlü riski göze aldığını ve
böyle bir felaketin arkasından kaybedecek zamanının olmaması yüzünden
prosedür ihlali yaptığını kabul eden Yiğit, “Halkıma verdiğim hizmet
için yasal anlamda ödemem gereken bir bedel varsa da ödemeye hazırım”
dedi.
Şarap üretimi yapılan Bekilli'nin AKP'li Belediye Başkanı Yaşar Halil
Yiğit, 2005 yılında yaşanan sel felaketinden sonra aynı yılın kasım
ayında 1700 metre uzunluğundaki Uşak Caddesi'nin asfaltlanmasını ihale
yapmadan bir şirkete yaptırmış, iş tamamlandıktan sonra tek firmanın
katıldığı ihale gerçekleştirilmişti. Asfaltı yapan firmanın ihaleye
giren tek firma olması ve ihalenin iş gerçekleştirildikten sonra
yapılması üzerine Bekilli'nin eski Belediye Başkanı Ahmet Fikri Öztürk,
olayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan soruşturmanın sonunda
Belediye Başkanı Yaşar Halil Yiğit ve beş belediye çalışanı ve encümen
üyesi hakkında Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Türk Ceza Kanunu'nun
204/2'nci maddesi gereğince ‘kamu görevlisinin resmi belgede
sahteciliği’ suçundan dava açılmıştı.
Belediye Başkanı Yaşar Halil Yiğit hakkında daha önce de başkanı olduğu
kooperatifin kaçak şarap ürettiği gerekçesiyle 10 ay içkili yerlere
girmeme cezası verilmişti.