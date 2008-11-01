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Yaşam

AKP'li Başkan uyuşturucudan tutuklandı

Ordu'nun Akkuş İlçesi'ne bağlı Seferli Beldesi Belediye Başkanı AKP'li Kaya Filiz, uyuşturucu madde imalatı ve kenevir ekimi suçlamasıyla tutuklandı.

01 Kasım 2008 02:00

Ordu'nun Akkuş İlçesi'ne bağlı Seferli Beldesi Belediye Başkanı AKP'li Kaya Filiz, uyuşturucu madde imalatı ve kenevir ekimi suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlının ifadesi doğrultusunda jandarma ekipleri geçen perşembe günü Ordu'nun Akkuş İlçesi'ne bağlı yaklaşık 4 bin nüfuslu Seferli Beldesi Belediye Başkanı 2 çocuk babası 41 yaşındaki Kaya Filiz'i gözaltına aldı.

Filiz yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. ‘Uyuşturucu madde imalatı ve yasa dışı kenevir ekimi' suçlamasıyla Akkuş Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Belediye Başkanı Kaya Filiz tutuklanarak Ünye Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaya Filiz'in 2004 yılında DSP'den belediye başkanı seçildiği ancak, geçen yıl partisinden istifa ederek AKP'ye geçtiği belirtildi.

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