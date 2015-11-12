AKP'li başkanın ifadesi doğrultusunda 2 kişi tutuklandı

Van'da 20 Ekim günü AKP'nin seçim programı kapsamında Başbakan Davutoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirdiği mitingin ardından şehir merkezinde çıkan olaylarda darp edildiği iddia edilen AKP Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat, yaşananlarla ilgili herhangi bir somut delil olmamasına rağmen Siyabent Bor ve Baran Endakçı isimli gençler tutuklanması için ifade verdi.



DİHA'dan Selman Keleş'in haberine göre; Sadece olay yerinde bulundukları için gözaltına alınan ve sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesi'nce sadece AKP'li başkanın ifadesi doğrultusunda tutuklanan gençlerin avukatı Emin Şen, tutuklamanın hukuki olmadığını belirterek, itirazda bulunacaklarını söyledi.

"Müşteki ifadelerle tutuklanma yapılamaz"



Müvekkillerinin olaya karıştığına dair hiçbir video ve fotoğrafın olmadığını kaydeden Şen, Bor ve Endakçı'nın sadece Fırat'ın ifadesi doğrultusunda tutuklandığına dikkat çekti. Şen,

"Müvekkillerimin tutuklanmasını gerektirecek hiçbir şey dosyada kesinlikle yok. Sadece müşteki ifadeler doğrultusunda müvekkillerim tutuklandı. Zaten bilindiği gibi müşteki ifadeleri ile tutuklama yapılmaz. Bu hukuka aykırıdır. Hem uluslar arası hukuka hem de iç hukuka aykırıdır. Sadece 2 fotoğraf var. O fotoğraflarda da sadece olay yerinde kargaşa yerinde olduklarına dair fotoğraflar var, orada onlarca insan var sonuçta" şeklinde konuştu.



Canlı teşhis de yapılmamış



Müvekkillerine canlı teşhis yapılmadığını kaydeden Şen, şunları aktardı: "Müvekkillerimin fotoğrafları çekilmiş ve çekilen fotoğraflar müştekilere gönderilmiş ve şöyle denilmiş 'bu fotoğraflarda saldıran kişiler bunları mı?' Böyle bir teşhis kesinlikle olmaz. Bu hukuka aykırı bir uygulama. Burada önce canlı teşhis yapılması gerekir. Müvekkillerim ve ayrıca 5 ya da 6 kişi, müştekilerin karşınsa getirtilip böyle bir teşhisin yapılması lazım. Böyle bir teşhis yapılmadan sadece o 2 fotoğrafı müştekilere göstererek 'bunlar mı size saldıranlar?' sorusu 'evet bunlardı' gibi bir teşhis yapmak ve buna göre müvekkillerimin tutuklanması kabul edilemez bir durumdur" dedi.