AKP'li başkan Gülen'in kitabı ile gönderme yaparak istifa etti

AKP Şırnak İl Başkanı Mehmet Demir, yönetim kurulu üyesi 40 kişi ile birlikte partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Demir’in açıklamaya, Fetullah Gülen’in "Mefkure Yolculuğu" adlı kitap ile katıldığı görüldü.

İstifa gerekçeleri konusunda bilgi vermeyen Demir, "26 Mayıs 2012 AK Parti 4’üncü olağan kongresinde başlamış olduğumuz AK Parti Şırnak İl Başkanlığı görevini bugün itibariyle bırakacağız. Bize göre siyaset, halkın hoşnutluğu çerçevesinde, Hakka hizmet davasıydı. Biz o günden bugüne, bu çizgide gönül rahatlığı içinde alnımızın ak, başımızın dik olduğu bir istikamette, bu noktaya kadar getirdiğimizi net bir şekilde ifade edebiliriz. Milletimize ihanet etmeyeceğimizi belirtmek isteriz. Bugün yine gönül rahatlığı içerisinde milletimize hizmetten başka, hiç kimseye hizmet etmediğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Bu süre içerisinde birlikte çalıştığım arkadaşlara ben şahsen hakkımı helal ediyorum. Onların da haklarını helal etmesini diliyorum. İnşallah ilimiz, partimiz için hayırlı olur" dedi.

İstifa konusuyla ilgili sorular üzerine Başkan Demir, "İnşallah görüşeceğiz, söyleyeceğimiz şeyler var" dedi.

Demir, istifa açıklaması boyunca elinin altında Fethullah Gülen’in ’Mefkure Yolculuğu’ adlı kitabın bulunması dikkat çekti. Demir açıklamasını ardından kitabı elinden bırakmadı.

Yeni kitabı

Kırık Testi serisinin son kitabı olan ’Mefkure Yolculuğu’, Fethullah Gülen’in Amerika’da yapmış olduğu ve 19 Haziran 2012- 22 Eylül 2013 tarihleri arasında yayınlanan çeşitli sohbetlerinden oluşuyor. Kırk farklı sohbette Gülen, insanları, meleklerden dahi ulvi olan potansiyellerini keşfetmeye ve hakiki insanlık semasıyla buluşmaya çağırıyor.