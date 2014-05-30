T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li başkan Gülen'in kitabı ile gönderme yaparak istifa etti

AKP Şırnak İl Başkanı Mehmet Demir, yönetim kurulu üyesi 40 arkadaşıyla birlikte istifa ettiklerini duyurdu

30 Mayıs 2014 15:42

AKP Şırnak İl Başkanı Mehmet Demir, yönetim kurulu üyesi 40 kişi ile birlikte partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Demir’in açıklamaya, Fetullah Gülen’in "Mefkure Yolculuğu" adlı kitap ile katıldığı görüldü.

İstifa gerekçeleri konusunda bilgi vermeyen Demir, "26 Mayıs 2012 AK Parti 4’üncü olağan kongresinde başlamış olduğumuz AK Parti Şırnak İl Başkanlığı görevini bugün itibariyle bırakacağız. Bize göre siyaset, halkın hoşnutluğu çerçevesinde, Hakka hizmet davasıydı. Biz o günden bugüne, bu çizgide gönül rahatlığı içinde alnımızın ak, başımızın dik olduğu bir istikamette, bu noktaya kadar getirdiğimizi net bir şekilde ifade edebiliriz. Milletimize ihanet etmeyeceğimizi belirtmek isteriz. Bugün yine gönül rahatlığı içerisinde milletimize hizmetten başka, hiç kimseye hizmet etmediğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Bu süre içerisinde birlikte çalıştığım arkadaşlara ben şahsen hakkımı helal ediyorum. Onların da haklarını helal etmesini diliyorum. İnşallah ilimiz, partimiz için hayırlı olur" dedi.

İstifa konusuyla ilgili sorular üzerine Başkan Demir, "İnşallah görüşeceğiz, söyleyeceğimiz şeyler var" dedi.

Demir, istifa açıklaması boyunca elinin altında Fethullah Gülen’in ’Mefkure Yolculuğu’ adlı kitabın bulunması dikkat çekti. Demir açıklamasını ardından kitabı elinden bırakmadı.

 

Yeni kitabı

 

Kırık Testi serisinin son kitabı olan ’Mefkure Yolculuğu’, Fethullah Gülen’in Amerika’da yapmış olduğu ve 19 Haziran 2012- 22 Eylül 2013 tarihleri arasında yayınlanan çeşitli sohbetlerinden oluşuyor. Kırk farklı sohbette Gülen, insanları, meleklerden dahi ulvi olan potansiyellerini keşfetmeye ve hakiki insanlık semasıyla buluşmaya çağırıyor.

ETİKETLER

akpşırnakistifail başkanıfethullah gülen kitabımefkure yolculuğudikkat çekti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24