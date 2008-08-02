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Politika

AKP'li başkan görevden alındı

Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen AKP’li Akfırat Belediye Başkanı Hilmi Yıldız, dün görevinden alındı.

02 Ağustos 2008 03:00

Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen AKP’li Akfırat Belediye Başkanı Hilmi Yıldız, İçişleri Bakanlığı’nın emriyle Tuzla Kaymakamı Fahri Keser tarafından dün görevden alındı.

İstanbul dışında olan Hilmi Yıldız yerine tebligat, yardımcısı Sertaç Göray’a yapıldı. Görevden almanın soruşturmanın selameti için yapılan bir uygulama olduğu belirtildi. Yıldız hakkında, orman arazisini imara açıp kendisi ve çevresine rantısağladığı, kamu arazilerini yakınlarına peşkeş çektiği, evrakta sahtecilik yapıp ihale düzenlediği iddiaları ortaya atılmış, İçişleri Bakanlığı müfettiş göndermişti.

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