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Politika

AKP’li başkan genelevi törenle yıktı

AKP’li belediye başkanı, genelev yıkımını törenle yaptı ve “Yüce rabbimiz, Isparta’da bir daha böyle yerleri göstermesin” dedi.

19 Aralık 2008 02:00

Isparta’daki genelev yerleşim alanı içinde kaldığı gerekçesiyle yıkıldı. AKP’li belediye başkanı, yıkımı törenle yaptı ve “Yüce rabbimiz, Isparta’da bir daha böyle yerleri göstermesin” dedi.

Isparta’da 30 yıl önce inşaa edilen genelev, kentin büyümesiyle yerleşim alanı içinde kaldı. Genelevi yıkma kararı alan Isparta Belediyesi de yıkımı törenle ve Ispartalıların katılımıyla gerçekleştirdi.

Isparta Belediye Başkanı AKP’li Hasan Balaman, yıkım töreninde şunları söyledi:
“Buranın 30 yıllık mazisi var, 30 yıl boyunca buralardan kimler geldi kimler geçti. Bunu da en iyi bilen, siz Ispartalı büyüklerimizsiniz. Bu civarda oturan mahalle sakini kardeşlerimizdir. Pankartta ‘Yapılamayanları yaptık, yıkılamayanları yıktık’ diyor. Aslında yıkamadıklarımız daha var, onları size anlatacağım. Az evvel muhtarım burada evden bahsetti, ‘bir ev’ dedi. Burası ev filan değildi, burası fuhuş yuvasıydı fuhuş. Belediye başkan adayı olduğum zaman, bu mahallede gezerken Ispartalı hemşehrilerimize söz verdim: ‘Buradaki pislikhaneyi kaldıracağız’ dedik. Ve göreve geldiğimiz andan itibaren kolumuzu diğer işlerde nasıl sıvadıysak burada da sıvadık.”

Başkan Balaman yıkımda iş makinesini da kullandı. Yıkılan genelevin yerine kadınlar için bir sosyal tesis yapılacak.

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